David Alonso saldrá octavo en el GP de Alemania: hora y dónde ver la carrera

Un año después de sufrir una caída tras chocar con Diego Moreira, David Alonoso vuelve al circuito de Sachsenring para la undécima fecha del campeonato mundial de Moto2 en 2026. El colomboespañol al mando de la Kalex azul número 80 del Aspar Team, tuvo un buen arranque de fin de semana competitivo el pasado viernes 10 de julio, donde registró el tercer mejor tiempo en los entrenamientos libres registrando 1m22s475.

La buena demostración en las primeras de cambio en territorio alemán dio a David como uno de los favoritos para quedarse con la pole position, tal cual pasó en las últimas dos fechas, República Checa y Países Bajos. Este sábado 11 de julio, en la segunda jornada en Hohenstein-Ernstthal, Sajonia, Alemania, el nacido en Madrid desplegó un buen arsenal de habilidades con la motocicleta, llegando al segundo mejor registro en las prácticas #3 y con una alta probabilidad de ganar en Qualy 2.

Al iniciar la clasificación final para definir cómo se acomodarían los primeros 14 clasificados en la grilla de salida de este domingo, el motociclista criollo se percató de que los demás pilotos estaban afianzados con el circuito. Al final, tras luchar con 10 colegas que aumentaron su ritmo en la segunda qualy, Alonso cayó al octavo lugar, lo que lo ubica en la tercera fila para salir en la carrera.