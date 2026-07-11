Bello, en alerta por incendios forestales en plena celebración de las Fiestas del Cerro Quitasol

Las Fiestas del Cerro Quitasol, que se celebran entre el 10 y el 20 de julio, llegaron este año acompañadas de un amplio despliegue institucional en Bello por una ola de incendios.

Mientras el municipio desarrolla su principal celebración cultural, las autoridades buscan enfrentar dos problemáticas que han generado preocupación en las últimas semanas: el incremento de los incendios forestales y los hechos de inseguridad.

En materia de seguridad, la Alcaldía y la Policía Nacional realizaron el pasado 9 de julio un Comando Situacional en la comuna 6, que comprende barrios como Bellavista, Pachelly, El Ducado, San Martín, Villas del Sol, Villa Linda, Girasoles, La Selva, La Aldea, Playa Rica, San Gabriel, Los Alpes, Las Araucarias y Tierradentro.

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Durante la intervención fueron registradas 893 personas, 280 motocicletas y 89 vehículos. Además, las autoridades inspeccionaron 16 establecimientos abiertos al público y suspendieron temporalmente la actividad económica de uno de ellos por incumplir normas del Código Nacional de Seguridad y Convivencia.

En los controles de movilidad se impusieron 118 comparendos, fueron inmovilizadas 20 motocicletas y un vehículo terminó retenido.

El operativo también dejó la incautación de seis armas cortopunzantes, 502 gramos de marihuana y 51 gramos de base de coca. Asimismo, se impusieron seis comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia.

Sin embargo, uno de los principales resultados fue la captura, mediante orden judicial, de un hombre requerido por el delito de homicidio agravado, quien quedó a disposición de las autoridades competentes.

”Con estos Comandos Situacionales estamos llegando directamente a los puntos críticos de la ciudad, combinando la contundencia operativa de la Policía con la oferta preventiva de nuestras secretarías. Nuestra prioridad absoluta sigue siendo proteger la vida y el bienestar de los bellanitas”, señaló el secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Wber Zapata Lopera.

La jornada también incluyó cinco campañas para prevenir la violencia intrafamiliar y once actividades de sensibilización lideradas por el Gaula bajo la estrategia “Yo no pago, yo denuncio”, enfocada en la prevención de la extorsión y el secuestro.