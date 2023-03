Daniela Gaviria es la nueva joya del ciclomontañismo antioqueño

Su actual entrenador, Héctor Hernando Pérez, reconoce que trabajar con Daniela ha sido un reto, no solo para él, sino para el grupo de experimentados ciclistas de montaña con los que a diario entrena.

Tras esa evaluación la joven empezó su proceso élite y gracias a sus excelentes condiciones pasó pronto a ser parte de la Selección Antioquia, con la que ha logrado importantes resultados como el título de campeona nacional el año pasado en la Copa Colombia, pues ganó las siete válidas que disputó en su categoría.

Pérez no duda en afirmar que, por los números y los resultados que ha logrado, Daniela es una deportista de proyección a nivel panamericano y por eso está entrenando fuerte.

Daniela se levanta diario a las 6:00 a.m., va a estudiar hasta el mediodía, actualmente cursa el décimo grado. Luego del almuerzo aprovecha y realiza tres horas de entrenamiento por las montañas de su vereda.

Sostiene que entre sus sueños está participar en Juegos Panamericanos y Olímpicos para correr con las mejores.

Dice que es feliz, que recorrer los caminos veredales le ha permitido ganar confianza y destreza para saber afrontar los obstáculos que se encuentra en las competencias.

Mientras sigue cosechando medallas y logrando sus objetivos deportivos, Daniela continuará con sus estudios y entrenamientos. Aunque todavía no se ve lejos de casa, sí sueña con ser una gran exponente a nivel mundial de su deporte.

Poco a poco asimila las experiencias al lado de corredores como Jonathan Botero Villegas, el gran exponente del ciclomontañismo colombiano y quien es otro de sus ángeles.

“Acá todos estamos pendientes de ella en los entrenamientos, en las concentraciones, en los viajes, para cada uno es como la hija o la hermanita que hay que cuidar. Daniela es muy dulce y tímida, algo que con los sicólogos estamos trabajando para que suelte un poco”, comenta el entrenador, quien ha vivido varias anécdotas graciosas con esta deportista.

Cuenta que una vez iban de viaje por carretera y le sonó el celular, al otro lado de la llamada estaba la mamá de la corredora quien le dio un recado para que pararan, pues Dani quería entrar al baño.

“No lo podía creer, es que Daniela iba a mi lado en el carro y pensé, cómo no me dice si me tiene acá ... risas, pero la comprendo porque es una niña en un mundo nuevo y por eso todos la protegemos y la cuidamos siempre”.

Por ahora Daniela seguirá preparándose fuerte, pues con el cambio de categoría la exigencia creció. En la primera válida que disputó este año quedó de tercera y a ella lo que le gusta es ganar.