Cristiano Ronaldo ya tiene sucesor: su hijo fue convocado a la Sub-16 de Portugal

El legado de Cristiano Ronaldo podría tener continuidad en la nueva generación. Mientras el delantero del Al-Nassr continúa rompiendo récords y persigue la meta de alcanzar los mil goles como profesional, su hijo, Cristiano Ronaldo Jr., empieza a trazar su propio camino.

Este lunes 20 de octubre, la Federación Portuguesa de Fútbol anunció su convocatoria para la Selección Sub-16, que participará en la Copa de las Federaciones, torneo que se disputará entre el 30 de octubre y el 4 de noviembre en Antalya, Turquía.

El joven futbolista, formado en las categorías juveniles del Al-Nassr, ha demostrado talento y disciplina desde pequeño. Su rendimiento en la Sub-15 de Portugal ya había generado expectativas, especialmente durante el torneo Vlatko Markovic, celebrado en Croacia, donde fue una de las figuras del título.

En la final frente al combinado croata, Ronaldo Jr. marcó un doblete que encaminó la victoria y le dio el campeonato a su selección.