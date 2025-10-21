x

Cristiano Ronaldo ya tiene sucesor: su hijo fue convocado a la Sub-16 de Portugal

Cristiano Ronaldo Jr., fue citado por primera vez a la Selección de Portugal Sub-16 para disputar la Copa de las Federaciones en Turquía, donde enfrentará a Inglaterra, Gales y al equipo anfitrión.

    Cristiano Ronaldo Jr. fue convocado a la Sub-16 de Portugal para la Copa de las Federaciones. FOTO: AFP.
Andrea Lara
21 de octubre de 2025
bookmark

El legado de Cristiano Ronaldo podría tener continuidad en la nueva generación. Mientras el delantero del Al-Nassr continúa rompiendo récords y persigue la meta de alcanzar los mil goles como profesional, su hijo, Cristiano Ronaldo Jr., empieza a trazar su propio camino.

Este lunes 20 de octubre, la Federación Portuguesa de Fútbol anunció su convocatoria para la Selección Sub-16, que participará en la Copa de las Federaciones, torneo que se disputará entre el 30 de octubre y el 4 de noviembre en Antalya, Turquía.

Lea también: Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer futbolista milmillonario

El joven futbolista, formado en las categorías juveniles del Al-Nassr, ha demostrado talento y disciplina desde pequeño. Su rendimiento en la Sub-15 de Portugal ya había generado expectativas, especialmente durante el torneo Vlatko Markovic, celebrado en Croacia, donde fue una de las figuras del título.

En la final frente al combinado croata, Ronaldo Jr. marcó un doblete que encaminó la victoria y le dio el campeonato a su selección.

En el campo, Cristiano Ronaldo Jr. se desempeña como extremo por izquierda, posición que su padre ocupó durante sus primeros años en el Manchester United.

Su estilo de juego combina velocidad, regate y una notable capacidad para definir, rasgos que evocan al cinco veces ganador del Balón de Oro, pero con un sello propio que empieza a consolidarse.

Cristiano Ronaldo Jr. ya había brillado con la Sub-15 de Portugal en el torneo Vlatko Markovic, donde fue una de las figuras del título. FOTO: AFP.
Cristiano Ronaldo Jr. ya había brillado con la Sub-15 de Portugal en el torneo Vlatko Markovic, donde fue una de las figuras del título. FOTO: AFP.

El llamado a la Sub-16 marca su primera participación en una competencia oficial con esta categoría y lo pone frente a rivales de peso como Inglaterra, Gales y Turquía, los otros tres participantes de la Copa de las Federaciones.

El torneo será una oportunidad para evaluar su evolución en el proceso de selecciones juveniles y medir su proyección internacional.

Conozca: Estos son los futbolistas mejor pagados, según Forbes; Yamal entró al top-10

Aunque las comparaciones son inevitables, Cristiano Ronaldo Jr. parece decidido a construir su propio legado dentro del fútbol portugués. Con apenas 14 años, su nombre ya genera atención en Europa y despierta el interés de aficionados que ven en él una posible continuación de la historia que su padre comenzó hace más de dos décadas.

