¿Quiénes son las figuras colombianas que jugarán en las Grandes Ligas del Béisbol este temporada?

Después de la participación de la Selección Colombia de Béisbol en el Clásico Mundial de este año, las máximas figuras cafeteras preparan motores para la nueva temporada de Grandes Ligas. Con 14 representantes, Colombia es el sexto país extranjero con más jugadores en MLB, solo por detrás de República Dominicana, Venezuela, Cuba, Canadá, Puerto Rico y Japón. La Liga Americana y la Liga Nacional iniciaron el pasado miércoles 25 de marzo con el duelo entre San Francisco Giants y New York Yankees, en el Oracle Park de San Francisco.

¿Cuál será el aporte de los peloteros criollos?

Treinta y tres son los colombianos que han jugado en MLB; entre ellos, leyendas como Édgar Rentería, Orlando Cabrera y Julio Teherán. Para la temporada de 2026 se han inscrito 14 colombianos en las franquicias del béisbol de las Grandes Ligas. Entre los jugadores de mayor recorrido se pueden encontrar nombres como Gio Urshela, Harold Ramírez y José Quintana. Los más jóvenes son Michael Arroyo, Dayan Frías y uno de los de menor edad en todas las Grandes Ligas, Didier Fuentes.

¿Quiénes son los peloteros colombianos a tener en cuenta?

Harold Ramírez: nacido en Barranquilla hace 29 años, Ramírez se instaló en 2019 en Miami; allí debutó con los Marlins de MLB. El outfielder conectó 18 hits, impulsó 16 carreras y consiguió un jonrón en 24 compromisos. Guillermo Zúñiga: “Guillo” es relevista de los Marineros de Seattle y cumple este año su tercera temporada en MLB. El barranquillero porta la camiseta número 46 de su equipo. Reiver Sanmartín: lanzador de los Gigantes de San Francisco, llega a su quinta temporada en Grandes Ligas en este 2026. Tiene 29 años y nació en María la Baja, Bolívar. En la última temporada ponchó a dos jugadores en la única salida que tuvo a la loma. Su camiseta es la número 48.

Quintana, experiencia y liderazgo: José Quintana: el pitcher, de 37 años, es oriundo de Arjona, Bolívar. Cursa su temporada número 14 en las Grandes Ligas y forma parte del bullpen de los Milwaukee Brewers. Lleva en la espalda su característico número 62. En 2025 logró 89 ponches (strikeouts) en 24 juegos, actuando siempre como abridor. El lanzador ha sido seleccionado en dos ocasiones para el Juego de Estrellas de la MLB.

Arroyo, juventud y Talento: Con 21 años de edad, este campocorto, nacido en Cartagena, se ha hecho notar en la pretemporada de 2026. Su buen manejo defensivo y un promedio de bateo en ligas menores de 280 lo ubican como uno de los jugadores más prometedores de la MLB. Jugará esta temporada con los Marineros de Seattle y llevará la camiseta número 8. Esta será su temporada de novato.