¿Quiénes son las figuras colombianas que jugarán en las Grandes Ligas del Béisbol este temporada?

Después de la participación de la Selección Colombia de Béisbol en el Clásico Mundial de este año, las máximas figuras cafeteras preparan motores para la nueva temporada de Grandes Ligas. Con 14 representantes, Colombia es el sexto país extranjero con más jugadores en MLB, solo por detrás de República Dominicana, Venezuela, Cuba, Canadá, Puerto Rico y Japón.
La Liga Americana y la Liga Nacional iniciaron el pasado miércoles 25 de marzo con el duelo entre San Francisco Giants y New York Yankees, en el Oracle Park de San Francisco.