¡No se pierda las finales del Mundial de BMX en Dinamarca! Cuándo y dónde verlo

Luego tendrán la última ronda clasificatoria a octavos de final a las 3:45 p.m. (8:45 a.m. COL) y un descanso de 4:35 p.m. (9:35 a.m. COL) hasta las 5:10 p.m. (10:10 a.m. COL), para las mismas categorías.

Desde las 9:40 a.m. (2:40 a.m. COL) hasta las 2:05 p.m. (7:05 a.m. COL) se realizarán los calentamientos para todas las categorías por intervalos de tiempo. A las 2:25 p.m. (7:25 A.M. COL) comenzará la primera ronda de competencias para las categorías Junior, Sub-23 y Élite (damas y varones).

El primer día de carrera en la categoría Championship comenzará hacia las 8:45 a.m. (1:45 a.m. COL) con el ingreso del público y los corredores.

El día de finales y ceremonia de premiación será el próximo domingo. El evento comenzará con el calentamiento hacia las 9 a.m. (2 a.m. COL) para las categorías Junior, Sub-23 y Élite tanto varones como damas. Será por intervalos entre categorías, hasta las 11:25 a.m. (4:25 a.m. COL).

A las 12 p.m. (5 a.m. COL) comenzarán los cuartos de final para todas las categorías tanto damas como varones, y a las 12:50 p.m. (5:50 a.m. COL) arrancarán las semifinales. Las finales serán sobre la 1:20 p.m. (6:20 a.m. COL) y la premiación a las 2:15 p.m. (7:15 a.m. COL).