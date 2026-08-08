¿Qué salió bien y qué faltó? Ciro Solano hace balance de Colombia en los Centroamericanos

Colombia se ratificó como una de las potencias deportivas de la región al terminar, por segunda edición consecutiva, con el subtítulo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que finalizaron este sábado 8 de agosto en Santo Domingo, República Dominicana.

El balance tiene dos caras. Por un lado, la delegación Tricolor superó la actuación de San Salvador-2023 y aumentó su cosecha de medallas. Por el otro, México amplió la diferencia en el primer lugar del medallero, una situación que, para Ciro Solano, presidente del Comité Olímpico Colombiano, debe servir como punto de partida para revisar lo que se está haciendo y fortalecer el camino hacia los próximos retos del ciclo olímpico.

“Hay sentimiento de alegría, pero no podemos ser conformistas”, expresó Solano, quien considera que Colombia tiene talento y potencial suficientes para alcanzar resultados más importantes.

En San Salvador-2023, Colombia conquistó 87 medallas de oro, 92 de plata y 65 de bronce. México terminó primero esa vez con 145-108-100 y Cuba fue tercero con 74-59-63.

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En Santo Domingo, el equipo nacional elevó sus cifras a 91 oros, 98 platas y 77 bronces. Sin embargo, México también incrementó su producción y cerró con 167-124-115, mientras Cuba fue tercero con 51-48-56.

En charla con EL COLOMBIANO, Solano destacó los resultados más sobresalientes de la delegación, valoró el surgimiento de nuevos talentos y también señaló los deportes en los que Colombia esperaba una mejor actuación. Su análisis, aclara, no pretende desmeritar el trabajo de los atletas, sino plantear una autocrítica que permita corregir el rumbo de cara a los próximos compromisos, entre ellos los Juegos Suramericanos de Rosario, Argentina, del 12 al 26 de septiembre.

¿Qué balance hace de la actuación de Colombia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe?

“Cuando uno supera la actuación anterior, todo ello genera mucha satisfacción. Pero también, pensando en que el deporte colombiano puede ser más grande, el resultado pudo ser mejor, sobre todo de cara al futuro”.

¿Dónde considera que están las principales tareas pendientes?

“Si hay un apoyo concreto, con políticas públicas en las que realmente se le preste atención al Comité Olímpico Colombiano como máxima autoridad del deporte de alto rendimiento, y también a las federaciones deportivas, sentimos que podemos crecer más. El Gobierno, a través del Ministerio, debe hacer la inspección, vigilancia y control. Esa es la fórmula. Ya está descubierta en muchos países desarrollados y la misma ley colombiana lo establece. Tenemos talento, pero mientras no exista un trabajo armónico entre Gobierno, departamentos y municipios, junto con los organismos que manejan el deporte asociado, será muy complicado”.

Colombia también mostró renovación y capacidad para competir en distintas disciplinas. ¿Qué hace falta para consolidar ese proceso?

“Apoyo hay, pero se requiere más. Es insólito, por lo menos, que no tengamos campos de entrenamiento para deportes náuticos; no tenemos remo y el canotaje es incipiente. En gimnasia no contamos con coliseos apropiados, a excepción de Cúcuta y un poco en Medellín, y hay deportes de conjunto sin una liga permanente. Entonces hay que analizar todas esas situaciones. Colombia es un país de 50 millones de habitantes. Tenemos condiciones térmicas, de altitud, nivel del mar y términos medios. Poseemos todas las condiciones naturales para salir adelante. Todo eso no es de ahora, sino de años atrás. Uno debe ser autocrítico”.

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¿En qué deportes considera que Colombia quedó en deuda en Santo Domingo?

“En atletismo, por ejemplo, de 47 pruebas triunfamos solo en cuatro y teníamos que ganar mínimo 12. En boxeo vencimos solo en una (con Juan Pablo Patiño, en más de 90 kilogramos). También faltó en algunos deportes de combate (el karate se destacó con tres oros, pero en esgrima se lograron dos; en lucha, taekwondo y judo, apenas una dorada). En natación carreras, México logró 22 oros y nosotros dos (Juan David Morales en los 400 metros libre y Sirena Rowe en los 50 metros). El tiro con arco, con dos oros, siento que también debió darnos más. Son deportistas extraordinarios y muy trabajadores, pero esta vez las cosas no salieron. En remo ni siquiera participamos”.