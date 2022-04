Desde el 19 de septiembre de 2021, cuando Colombia consiguió la clasificación, el técnico Antonio Rizzola empezó a confeccionar el plan para el debut en el Mundial que se realizará desde el 23 de septiembre en Países Bajos y Polonia.

Mientras las jugadoras y los aficionados celebraban, el brasileño Rizzola entregó la lista de requerimientos a la Federación, el Comité Olímpico y el Ministerio del Deporte para llevar una Selección competitiva a la cita de Polonia y Países Bajos. EL COLOMBIANO habló con el entrenador que se encuentra en Rumania, desde donde monitorea a sus dirigidas y prepara el torneo.

¿Cómo está el grupo para el Mundial?

“Estamos motivados, era el sueño que tenía como entrenador porque ya lo hice como jugador con Brasil y para mí era un desafío llevar a Colombia al Mundial, lo logramos con mucho trabajo”.

¿Qué espera de este estreno en suelo europeo?

“Representar bien a Colombia, aunque es importante aclarar varios puntos, ya que solo hay un país debutante y somos nosotros. Las otras selecciones han participado en mundiales, han sido campeones, la única de élite que se quedó por fuera y ha sido campeona es Cuba. Lo segundo es que es un torneo diferente a lo que jugamos en el Suramericano y los Panamericanos, y tener resultados a nivel mundial es difícil. Así nos toque con las selecciones de Suramérica, será a otro precio porque Brasil, por ejemplo, es favorito al título”.

¿El grupo no es fácil?

“Cualquier grupo para Colombia iba a ser complejo, porque incluso los que tienen a los africanos son países que ya han participado en dos olimpiadas y cinco mundiales”.

Es decir que Colombia es el desconocido...

“Una cosa importante para el voleibol nacional es que en 2017 estábamos en el ranquin 28 del mundo y este año somos 16. Escalamos 12 posiciones y por eso el reto ahora es mayor, sostenernos ahí. Lo duro es que ya no somos una sorpresa, todos te observan”.

¿Qué puede decir del grupo que nos correspondió?

“Somos el equipo 24 del torneo, entonces necesitamos ir paso a paso. Cada victoria nos mete más adelante, en el Mundial son seis equipos por grupo y clasifican cuatro, nosotros estamos con tres súper fuertes: Japón, China y Brasil, y vamos a pelear con Argentina y República Checa por un cupo. Ya le hemos ganado a Argentina, pero el Mundial es a otro precio. Vamos motivados con un elenco joven que puede llegar a las olimpiadas de París 2024 y Los Ángeles 2028, el promedio de edad nuestro es 22 años y necesitamos seguir trabajando duro para mejorar los resultados”.

¿Tener jugadoras en ligas de Europa le da un plus?

“Hace cinco años teníamos 5 o 6 atletas en ligas alternas del mundo, actualmente de las 14 que participaron en el Suramericano de Barrancabermeja, 13 juegan en Europa y la restante está en Estados Unidos, llegó de jugar la anterior temporada en Brasil”.

Entonces ellas conocen a muchas rivales...

“Sí y eso es importante porque ya las enfrentaron. Hace un mes Amanda Coneo jugó en Turquía contra el equipo de Gabriela Guimaraes, principal jugadora de Brasil, y al final de partido Amanda fue a buscarla para una foto y Gaby le dijo: no, yo quiero hacer una foto contigo, ustedes nos ganaron en el clasificatorio suramericano. Amanda me escribió feliz porque estábamos cerca de grandes atletas y le dije, ‘ya estamos al lado de las mejores’”.

¿Cómo terminaron estas jugadoras en sus ligas?

“Mantengo contacto con ellas semanalmente, todos los domingos me siento y miro los partidos que cada una jugó en Francia, Portugal, Rumania, Brasil, España, Suiza. Tengo el control de todas porque envío los informes mensuales con los comentarios y todas están saludables”.

Yeisi Soto se lesionó en el clasificatorio pero ya volvió a competencia...

“Sí, ella se recuperó de la lesión del tobillo y está activa, seguro vamos a tener que hacer un trabajo especial para que llegue en gran nivel, pero hay que tener en cuenta que todo deportista de alto nivel vive con una pequeña lesión o un dolor. Además, varias sufrieron covid, entonces están retomando su estado físico, todas están habilitadas para el Mundial”.

¿Quiénes lo acompañarán en el staff técnico?

“En la propuesta incluimos unos ajustes y estará integrado por 10 o 12 personas (médico, sicólogo, fisioterapeuta, biomecánica, preparador físico, estadístico, asistente de entrenador, entrenador y mánager). La Federación, el Comité Olímpico Colombiano y el Ministerio se comprometieron con garantizarlos.

¿Cómo van a trabajar la parte sicológica para llegar con confianza al Mundial?

“El año pasado tuvimos al sicólogo Gustavo González y vamos a reforzar con David Rodríguez. La coordinación del staff médico estará al mando del doctor Jorge Cabrera que jugó voleibol y nos ayuda como jugador cuando estamos entrenando”.

¿Lo han sorprendido los resultados de Colombia?

“Ahora es fácil decir porque ya llegamos al clasificatorio Olímpico, al primer Mundial, pero siempre creí en ellas y en lo que podíamos hacer. En mi primer entrenamiento les pregunté: ¿ustedes creen que le podemos ganar a Brasil? Y me respondieron: ¡Aaaa, muy difícil. En Cali, trabajando con la Liga del Valle le dije al presidente Carlos Grisales (ya falleció), me voy porque no voy a trabajar con jugadoras que no creen que podemos vencer a Brasil, Argentina, Chile... y María Alejandra Marín me dijo: no profe, creemos que podemos y dos años después ganamos la primera vez, ya ajustamos 2 victorias importantes”.

¿Dónde ha estado la clave para esos logros?

“Yo no creé el voleibol de Colombia, vine a aportar mi experiencia para hacer reconocer a la mujer colombiana como se merece. He trabajado toda la vida con mujeres, por 42 años, y las colombianas tienen unas ganas y una fuerza que si las usan, pobres hombres (risas), van a sufrir mucho porque son muy fuertes donde quieren que estén: política, deporte, donde sea, no tengo duda de eso... Ahora lo fundamental es el apoyo de la afición, vamos a representar bien a Colombia, no tenemos miedo de ningún rival, aunque los respetamos; no los defraudaremos.



¿Cuál es la principal necesidad hoy en día?

“Tener más juegos internacionales y por eso solicitamos, mínimo, 20. Sabemos que el presupuesto del deporte bajó mucho, y por eso estamos en esos ajustes, pero es claro que el alto rendimiento no se hace con poco dinero, hay que dar condiciones de entrenamiento y preparación”.

¿Dónde y contra qué rivales le gustaría?

“Para ajustarnos al presupuesto debemos arrancar en la última semana de mayo o, máximo, la primera de junio. En la actualidad las deportistas están disfrutando 20 días con sus familias luego de terminar la temporada porque vamos a iniciar un concentración larga... Hay que tener en cuenta que seis sub-23 estarán en los Bolivarianos de Valledupar, y las mayores harán un trabajo alterno. La Federación está gestionando un torneo en Colombia con seis países invitados en julio. En septiembre estaremos en París, aceptamos una invitación para unos partidos de fogueo antes del Mundial. Aprovecharemos para buscar otros rivales mientras estemos en Europa”.