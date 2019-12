Paula, “ejemplo” para las demás pedalistas del país

La ciclista colombiana Paula Patiño se muestra feliz de seguir compitiendo en el equipo femenino Movistar Team, después de una renovación hasta 2021.

La nacida en La Ceja, Antioquia, hace 22 años, aseguró que está “contenta” por esta nueva oportunidad, por la que empezó a trabajar desde el inicio de la temporada, en la que destaca el “aprendizaje” conseguido, no solo por ser la segunda mejor joven en el Giro Rosa, sino también por la “confianza” obtenida gracias al “trabajo y esfuerzo” que puso día a día.

Para ella, el Giro será la plataforma para estar dentro de las mejores ciclistas del mundo y sueña con los Juegos Olímpicos de Tokio, reto que afronta con mucha “ilusión”.

La gran noticia es su renovación con Movistar, ¿cómo se siente al respecto?

“La verdad estoy contenta, quiero agradecerle al equipo, a Telefónica y a todos las marcas que nos han patrocinado. Estoy con ilusión de que empiece ya la temporada y con ganas de hacer un mejor año”.

¿La esperaba?

“La verdad es que sí. Desde que entré al equipo este año la idea era crecer, aprender y hacer un buen año para continuar. Me han ayudado, he progresado y he sentido bastante mejoría en el ámbito profesional. Me siento motivada para lo que viene y para seguir trabajando más duro”.

Dos años importantes en el que fue la segunda mejor joven del Giro Rosa. ¿Qué espera para el 2020?

“Estoy contenta con las carreras, algunas nuevas para mí, nuevas compañeras, bastantes cosas. Pero creo que siempre supimos afrontarlo de la mejor manera, supimos prepararnos bien y para mí es una gran alegría ser la segunda mejor joven de esa competencia”.

¿Cómo fue la adaptación a una vida nueva fuera de Colombia y en el equipo?

“Bastante duro desde que estuve en la UCI en Suiza, en el Centro Mundial de Ciclismo. Fue una adaptación un poco difícil el primer año pero cuando tienes sueños, ilusiones y metas que te propones, esto sobrepasa cualquier obstáculo”.

¿Con qué palabra definiría este 2019?

“Aprendizaje’. Así lo resumo porque he aprendido muchísimo aquí del ciclismo mundial, algo bastante bueno para mí, para mi futuro”.

¿Se siente fortalecida para la campaña del 2020?

“Sí, me ha dado más confianza para lo que se viene, voy con la rueda inflada -se ríe-. Lo que se viene serán más competencias, un calendario más apretado y sabemos que es un año olímpico. Por eso, en mi mente también tengo ese sueño”.

Es la única latinoamericana en el equipo femenino del Movistar Team. ¿Siente una presión especial sabiendo que viene de un país con el mejor proyecto ciclístico del mundo?

“En cierto modo siento algo de responsabilidad ya que soy un poco más referente para las demás niñas de Colombia. Ser ese ejemplo, esa referencia para ellas y saber que tengo los ojos de todo un país puestos sobre mí, es muy importante” .