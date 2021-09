Miguel Ángel López y Egan Bernal, motivados camino a Lagos de Covadonga

Atacar es una de las últimas opciones que tienen los colombianos Miguel Ángel López (Movistar) y Egan Bernal (Ineos) para descontar tiempo y así mantener firmes sus ilusiones de podio en la Vuelta a España, que este miércoles, con el retorno de la alta montaña, reactiva la batalla entre los aspirantes al título a cinco etapas de la conclusión.

Tanto López, el mejor de los colombianos en el quinto puesto de la general a 3.04 del líder Odd Eiking (Intermarché), como Bernal, séptimo a 4.21 del noruego, han tenido jornadas de heroismo en otras competencias para sentir después la gloria.

Gracias a su osadía para romper con sus imponentes pedalazos la calma del pelotón al salir en fuga, han conseguido memorables triunfos.

Publicidad

Este martes, tras la disputa de la etapa 16, en la que Fabio Jakobsen (Deceuninck) logró su tercer triunfo en la presente edición, Egan recordó que para ganar el Tour de Francia de 2019 y el reciente Giro de Italia atacó desde lejos y tuvo la recompensa. Para presente prueba, y de cara al desenlace final, no descarta sacar a flote su habitual osadía.

“No espero un milagro de la noche a la mañana, pero cuando tengo las piernas me gusta mover la carrera e intentar hacer algo. No es fácil decir que vaya a atacar, pero si me encuentro bien voy a tratar”, indicó Bernal.

La fracción de este miércoles tendrá 185,8 kilómetros entre Unquera y el final en alto, de categoría especial, en Lagos de Covadonga; mientras que la del jueves concluirá en subida en Altu d’El Gamoniteiru.

“Las dos etapas son claves para marcar diferencias, ahí estará el podio, y para llegar a la crono con opciones necesitamos una ventaja de 2 minutos mínimo”, analizó López.