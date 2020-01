¿Logrará Chris Froome recuperarse para el Tour?

Mientras varias estrellas del ciclismo mundial ya han confirmado en qué carrera debutarán esta temporada, todavía es incierto cuándo y dónde comenzará su recorrido competitivo el pedalista más mediático y destacado en los últimos años, el británico Chris Froome.

En días recientes se volvieron a prender las alarmas, en los medios europeos, por el estado de salud del cuatro veces campeón del Tour de Francia, luego de la publicación que hizo la revista especializada Bicisport al señalar que Froome se vio obligado a abandonar la concentración de su equipo Ineos porque no estaba en plenitud de condiciones físicas.

Publicidad

“Después de dos días de entrenamiento en España, el campeón británico, que aspira a la quinta camiseta amarilla, regresó a casa. No está bien y quién sabe si se recuperará”, citó el portal Bicisport en declaraciones dadas por uno de los directores del elenco, Dario David Cioni.

El pasado 28 de octubre, el corredor inglés volvió a probar sensaciones en bicicleta al correr, en una contrarreloj por equipos, en compañía de Egan Bernal, durante el criterium de exhibición en Saitama, Japón, donde, de paso, hizo el reconocimiento del trazado de la carrera de ruta de los venideros Juegos Olímpicos.

No obstante, Froome no tomó la partida en la competencia individual de ruta para no poner en riesgo su recuperación luego del accidente que sufrió en el Dauphiné, el 12 de junio, y que le produjo múltiples lesiones, entre ellas, fracturas del fémur derecho, codo, cadera, esternón y vértebras.

Pese a la incertidumbre y expectativa sobre su verdadero estado, el propio corredor, ayer, en su cuenta de Twitter, dio un parte de tranquilidad.

Publicidad

“Espero poder aclarar esto. Fui al último campo de entrenamiento a principios de diciembre. Mi recuperación está yendo bien y me dirigiré a mi próximo campamento este jueves. Voy adelante”.

En sus redes sociales el ciclista ha venido compartiendo sus momentos de diversión junto a sus hijos, así como los compromisos con su equipo y el proceso de recuperación.

Incluso ha mostrado imágenes del antes y después de salir del quirófano tras las intervenciones que le han tenido que hacer para retirarle placas de metal, una de ellas de unos 15 centímetros, en la cadera y un tornillo en el codo derecho.

“Es como empezar de cero de nuevo, incluso por debajo de cero, así es como me siento. Pero eso cambió completamente mi motivación, dándome un desafío que nunca tuve. Podría percibirse como una dificultad increíble, pero he tratado de dejar eso a un lado para intentar lograr algo sin precedentes”, dijo Froome previo a la cita de Japón.

Publicidad

Y dejó claro que el Tour de Francia es su reto para demostrarse de qué está hecho. “Es mi motivación, el mejor premio para mí es correrlo. Todavía es muy pronto para decir que es factible pero voy a hacer todo lo que pueda para disputarlo”, comentó.