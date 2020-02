Fabio Aru elogia Colombia y dice que la preparación aquí es exigente

El pedalista italiano Fabio Aru (UAE Team Emirates) que entrenó en Rionegro y carreteras de Boyacá, donde este martes inicia el Tour Colombia, competencia en la que estará debutando en la temporada camino a su principal objetivo, el Tour de Francia 2020, se mostró complacido por estar en el país y elogió la preparación en la altura.

El campeón de la Vuelta a España 2015, se declaró a gusto de su estadía en territorio colombiano. “Es mi primera vez aquí en Colombia, es una experiencia única. Es un placer para mí estar aquí, la gente es muy buena, la carretera para entrenar es perfecta y me gusta mucho estar aquí”.

Publicidad

El italiano, exaltó las grandes ventajas de su preparación en altura. “La altura es una parte fundamental para la preparación de la temporada. Estuvimos cinco días en Rionegro donde empezamos la adaptación para la altura y después nos trasladamos a Paipa. Aquí es más alto y me gusta mucho, me encanta Colombia”.

El pedalista de 29 años que le apunta al próximo Tour de Francia, habló de su rol en la competencia colombiana. “Puedo ayudar a mis compañeros Sergio (Henao), (Camilo) Ardila, Cristian Muñoz y Sebastián Molano. Voy a dar lo máximo que puedo, mi ciento por ciento y veremos hasta el final.

Al gran escalador italiano, le entusiasma el gran acompañamiento del público colombiano. “Vi los últimos 20 kilómetros de los nacionales después del entrenamiento y me ha gustado, hubo mucha gente en la carretera y eso es muy importante para todo el movimiento del ciclismo”.

“Es la primera vez para mí aquí en Colombia. Me gusta mucho y pienso que regresaré en los años que vienen. Es un honor para mí pues la gente me da mucha fuerza cada vez que me paro en una cafetería. De verdad gracias por esto” concretó el corredor del UAE Team Emirates.