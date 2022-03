Julio Bernal confiesa que en enero pasado casi se muere cuando prendió el televisor y se dio cuenta que su nieto Egan Bernal se había accidentado y su estado de salud era de pronóstico reservado.

“Nadie me llamó, para no preocuparme, a contarme lo que estaba sucediendo. Imagínese que yo nunca prendo ese aparato, y me dio por hacerlo cuando de inmediato me encuentro con esa dura noticia. Casi me desaparezco, no me entraba la comida, no lograba conciliar el sueño de solo pensar en la salud de mi muchacho”.

Cuando se le pregunta por Egan al hombre de 79 años de edad, de inmediato las lágrimas empiezan a rodar por su mejilla. “Pero ahora lloro de alegría, de agradecimiento al saber que está fuera de peligro, al darme cuenta que ya volvió a dar pedalazos en su bicicleta de ruta. Yo solo le pido a la Virgen Santísima y a Dios que le den salud y el don del entendimiento para que pueda salir adelante”.

Bernal abuelo indica que Egan tiene a todo el mundo sorprendido con la recuperación que ha tenido. “Ya les dije a mis familiares que a ese chino había que cambiarle de nombre, hay que ponerlo el Hombre Increíble. Vea todas las dificultades que ha vivido, casi lo perdemos, pero gracias a Dios y a la fuerza de voluntad que posee siempre se vuelve a levantar. Más allá de un resultado deportivo, se convierte en ejemplo de superación en la sociedad”.

Don Julio siente que su nieto volverá a correr, aunque después de lo que le sucedió y verlo de nuevo caminando indica que esto ya es un triunfo para la familia y para quienes lo han seguido.

“No he logrado verme con él, solo hemos hablado un par de veces por teléfono. Muchas veces es mejor no molestar a una persona cuando se está recuperando porque con la preocupación de uno antes la termina es estresando. Pero lo siento tranquilo, es un muchacho muy valiente. Ya le hicimos una misa y seguimos orando por él para que se recupera pronto”, agregó el orgullo abuelo.