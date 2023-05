En video: ¡Qué caos! Fernando Gaviria se cayó en el Giro y un auxiliar de la competencia chocó contra corredor italiano

Aunque la caída no le ocasionó lesiones graves, esto hizo que Gaviria tuviese que cambiar de bicicleta y de indumentaria, lo que causó que se alejara por mucho tiempo del pelotón principal.

No obstante, Gaviria no fue el único perjudicado por las condiciones climáticas. El francés Warren Barguil (Arkea Samsic) cayó tras la colisión con un corredor del Team Jayco. Lo más infortunado del hecho fue que cuando un auxiliar de la organización se iba a disponer a ayudarlos, chocó con el italiano Alberto Bettiol (Education First).

Bettiol mostró su furia contra el auxiliar, pero al parecer ninguno de los dos salió lastimado de gravedad.

En estos momentos el pelotón principal se encuentra a 15 kilómetros de la meta, se espera saber si Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) puede descontar minutos.