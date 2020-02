Invitado especial Tour Colombia

En Colombia, Richard Carapaz se siente como en casa. “Es que fue el lugar donde me abrieron las puertas para salir adelante en lo que mejor sé hacer: el ciclismo”.

El ecuatoriano, vigente campeón del Giro de Italia, tiene sentimientos encontrados: muestra orgullo por los progresos y gratos resultados en su carrera en poco tiempo, pero también impotencia al ver el impacto pasajero que causó en su país la conquista de esa gran vuelta.

“Da tristeza saber que en Ecuador no ven el ciclismo como un deporte, lo cual sí sucede con el fútbol. Esperaba mucho más al ganar el Giro, como la creación de clubes, pues necesitamos que salgan más campeones. Si bien hay talento para explotar, falta apoyo, visión. Desde hace cuatro años tengo una escuela de formación, pero no hay carreras, así es complicado que salgan más ídolos”.

Sin embargo, el nacido hace 26 años en la región de Carchi, ubicada a unos 3.000 metros sobre el nivel del mar, toma esas dificultades como un reto personal. Manifiesta que quiere seguir dejando huella sobre la bicicleta porque así, más personas se interesarán no solo por respaldar la disciplina sino para que más niños se animen a practicarla.

Desde el Tour Colombia en Boyacá, Carapaz se aferra a la ilusión de continuar haciendo historia y ser ejemplo para otros. En la actualidad, el vecino país cuenta con unos 40 pedalistas federados, y tres de ellos hacen parte del WorldTour. Los otros son Jhonatan Narváez (Ineos) y Jonathan Caicedo (EF), quien ayer se convirtió en líder del presente Tour 2.1, en el que también compite la Selección de dicho país, liderada por Byron Guamá.

Optimista tras el cambio

“Estoy muy contento de volver a Colombia, tengo buenos amigos y grandes recuerdos. Comenzar temporada en esta prueba genera entusiasmo. Será un gran examen tanto por el tema de la altura como por los rivales, servirá para saber cómo estoy de nivel”. Y agrega que “la idea es ayudar a Egan Bernal al máximo, está en casa”.

Richard, quien debuta en la escuadra Ineos, la más poderosa del pedalismo actual, luego de salir del Movistar sostiene también que “en cada elenco hay objetivos diferentes, y no quiero entrar en detalles sobre las diferencias de cada uno. Decidí hacer un cambio radical en mi vida, darme esta oportunidad, cumplir el sueño de estar en el mejor equipo del mundo, no quedarme con la duda de dar ese paso, y más, en una carrera corta como esta. Agradezco mucho el paso por Movistar, porque adquirí demasiada madurez y experiencia”.

Carapaz sabe que en su conjunto hay campeones del Tour de Francia, como Chris Froome, Geraint Thomas y Bernal, siente que también tendrá chances de figurar.

“Hay calendario para todos. Este año estaré defendiendo el título del Giro, eso da cuenta de que en este equipo no hay egoísmos, me siento a gusto, feliz, hay grandes personas, los respeto demasiado. Claro que uno va sintiendo cierta presión de volver a ganar en Italia, pero contar con el apoyo de los compañeros genera confianza”.

Agrega que la victoria del año pasado no fue fruto de la coincidencia. “Los rivales ya sabían quién era. ¿Qué mayor referencia que ser cuarto en el Giro de 2018? Ahora sé que me tendrán más marcado, pero me prepararé para llegar fuerte, es una prueba que me encanta”.

En Colombia, la “Locomotora de Carchi”, como apodan a este escarabajo, vuelve a cimentar sus grandes objetivos.