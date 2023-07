Carlos Rodríguez se interpone en vibrante duelo entre Pogacar y Vingegaard y gana etapa 14 del Tour

A cinco segundos ingresaron el esloveno Tadej Pogacar, segundo, y el danés Jonas Vingegaard, tercero. Adam Yates, a 10, se ubicó cuarto.

A 15,5 kilómetros de la meta y en pleno ascenso atacó el Pogacar, pero Vingegaard respondió y se quedó con la bonificación en el último premio de montaña.

La clasificación general sigue dominada por Vingegaard, con una ventaja de 10 segundos sobre Pogacar.

Según AFP, el triunfo le sirvió a Carlos Rodríguez para subir al podio provisional al desplazar del tercer puesto al australiano Jay Hindley (Bora), que le sacaba 1 minuto y 38 segundos antes de este etapa alpina de cinco puertos, tres de primera y uno de categoría especial, que está ahora a un segundo del español. “Ha sido sufrir desde el principio en esta etapa, pero ha merecido la pena. No me lo creo. Pensaba que no iba a ser posible y ha sido posible porque todo el equipo ha estado de diez todos los días”, afirmó el vencedor a RTVE tras cruzar la meta.

“Las sensaciones al principio no han sido las mejores he tenido un pinchazo, pero no me ha pasado factura”, añadió.

España suma su tercer triunfo de etapa tras las victorias del martes y el jueves de Pello Bilbao y Jon Izagirre, en la décima y decimosegunda etapas.