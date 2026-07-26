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Filtran la carta que Gianni Infantino envió a Argentina tras perder la final del Mundial 2026

La carta de Gianni Infantino estuvo dirigida a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), tras la derrota de la Albiceleste por 1-0 frente a España en la final del Mundial 2026.

  • Sale a la luz la carta de Gianni Infantino a Argentina tras la derrota en la final del Mundial 2026. FOTOS: GETTY
    Sale a la luz la carta de Gianni Infantino a Argentina tras la derrota en la final del Mundial 2026. FOTOS: GETTY
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 4 horas
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El presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), Gianni Infantino, le envió una carta a la selección de Argentina luego de que el equipo quedara subcampeón del Mundial 2026, tras caer en la final frente a España con un gol de Ferran Torres.

Para la Albiceleste, esta derrota parece haber sido aún más dolorosa debido al desempeño que tuvo a lo largo del torneo con Lionel Messi como una de sus principales figuras. El capitán argentino fue el segundo máximo goleador del campeonato, con ocho tantos y cuatro asistencias, solo por detrás del francés Kylian Mbappé, quien terminó con 10 goles y cuatro asistencias.

Y es que la sensación de frustración es aún mayor porque la selección argentina llegaba como campeona vigente y buscaba revalidar el título, tras vencer durante el torneo a selecciones como Egipto, Inglaterra, Suiza, Cabo Verde, Jordania, Austria y Argelia.

También se han publicado algunos videos en los que se observa a Lionel Messi en el camerino intentando consolar a sus compañeros antes de salir al campo. En las imágenes se le escucha decirles que estuvieran “tranquilos” y que se “olvidaran de todo”, mientras Enzo Fernández aparecía llorando.

Las palabras del capitán despertaron todo tipo de especulaciones y teorías de conspiración sobre un supuesto partido amañado. Sin embargo, hasta el momento no existe ninguna prueba que respalde esas versiones ni han sido confirmadas por las autoridades o la FIFA.

De Infantino se ha dicho que mantiene un supuesto “favoritismo” por Argentina, aunque esto nunca ha sido confirmado por el propio dirigente. Sin embargo, se filtró la carta que decidió enviarle al equipo dirigido por Lionel Scaloni, la cual ha sido interpretada como un mensaje de consuelo tras la derrota en la final.

La carta de Gianni Infantino a la selección de Argentina

Estimado señor presidente

(Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA)

Ayer, domingo 19 de julio de 2026, en el magnífico Estadio de Nueva York-Nueva Jersey, Argentina conquistó la medalla de plata en la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras una emocionante final contra España. Deseo reiterar mis más sinceras felicitaciones por este importante logro para el fútbol argentino.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 quedará grabada en la memoria como una celebración inolvidable del fútbol, marcada por partidos espectaculares, el surgimiento de nuevos talentos, la presencia de las mayores estrellas del deporte y un ambiente extraordinario en estadios repletos de aficionados. La magnífica actuación de la Albiceleste también contribuyó decisivamente a convertir esta edición en un evento excepcional que cautivó a millones de aficionados al fútbol en todo el mundo.

Argentina es finalista para la Copa Mundial de 2026. Les pido que transmitan mis más sinceras felicitaciones a todos los que contribuyeron a este magnífico resultado: a los jugadores, al entrenador Lionel Scaloni, así como al cuerpo técnico y médico y, por supuesto, a los numerosos aficionados que siguieron y animaron al equipo durante toda la competición.

Estos logros son siempre fruto del trabajo constante, la profesionalidad y la atención al detalle, pero también de la pasión, el compromiso y el amor por este maravilloso deporte. Todo ello nos permite vislumbrar un futuro muy prometedor y, sin duda, allanará el camino para nuevos y grandes éxitos del fútbol argentino.

Le deseo, estimado presidente, todo lo mejor en las próximas competiciones y espero volver a verle muy pronto.

Con toda mi amistad,

Gianni Infantino

Filtran la carta que Gianni Infantino envió a Argentina tras perder la final del Mundial 2026

Preguntas y respuestas

¿Qué dice la carta que Gianni Infantino envió a la selección de Argentina tras perder la final del Mundial 2026?
La carta felicita a Argentina por obtener el subcampeonato del Mundial 2026 y destaca el desempeño del equipo durante el torneo. En el mensaje, Gianni Infantino reconoce el trabajo de los jugadores, del entrenador Lionel Scaloni, del cuerpo técnico, del personal médico y de la afición. Además, expresa su confianza en que el fútbol argentino seguirá cosechando éxitos en el futuro.
¿Por qué Gianni Infantino felicitó a Argentina si perdió la final del Mundial 2026?
Porque la FIFA también reconoce el mérito deportivo de los equipos que alcanzan la final del torneo. En la carta, Infantino señala que obtener la medalla de plata representa un importante logro para el fútbol argentino y resalta la contribución de la selección al éxito del Mundial 2026.
¿Qué dijo Lionel Messi en el camerino antes de la final del Mundial 2026?
Lionel Messi intentó tranquilizar a sus compañeros antes del partido. En las imágenes se le escucha decirles que estuvieran “tranquilos” y que se “olvidaran de todo”, mientras Enzo Fernández aparecía llorando.
¿Existe alguna prueba de que la final del Mundial 2026 entre Argentina y España estuvo arreglada?
No. La información disponible señala que las especulaciones surgieron a partir de los videos del camerino, pero no existe evidencia que demuestre que el partido fue amañado ni alguna confirmación oficial por parte de la FIFA o de las autoridades.

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