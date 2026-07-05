Tras perder contra Colombia, Carlos Queiroz deja de ser seleccionador de Ghana

El entrenador portugués Carlos Queiroz anunció este domingo que deja de ser seleccionador de Ghana, después de la eliminación el viernes en dieciseisavos de final del Mundial 2026 al perder 1-0 contra Colombia.

“Abandono esta aventura con orgullo por lo que hemos conseguido, pero también con la sana insatisfacción de los que siempre queremos más”, escribió en su cuenta de Instagram el técnico de 73 años, que había llegado al puesto en abril de este año.

Queiroz ya había dirigido en tres Mundiales anteriormente, al frente de Portugal en 2010 y de Irán en 2018 y 2022.

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Fue también seleccionador de Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica, Colombia, Egipto, Catar y Omán, mientras que en el fútbol de clubes destaca su paso por el banquillo del Real Madrid (2003-2004).

Cuando fue nombrado hace tres meses, la Federación Ghanesa no mencionó la duración del contrato de Carlos Queiroz ni que éste se extendiera más allá de la Copa del Mundo.

En la fase de grupos del Mundial 2026, Ghana ganó un partido (Panamá, 1-0), empató el siguiente (Inglaterra, 0-0) y perdió el tercero (Croacia, 2-1).

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Quedó tercera del grupo L, pero sus 4 puntos le permitieron avanzar como una de las mejores terceras de la competición, aunque le toque enfrentarse a una campeona de grupo, Colombia, que se impuso gracias a un tanto de Jhon Arias.