¿Carlos Alcaraz dio un salto de calidad “inalcanzable” en su juego durante el Us Open?

Camiseta sin mangas, un corte de pelo que causó sensación, partidas con astros del golf viéndolo: Carlos Alcaraz es un campeón hambriento de títulos y de libertad que en el Abierto de Estados Unidos de este año ha dado con la clave de la consistencia, su evolución física, tenística.
El español cerró el domingo la temporada de Grand Slams dando el gran golpe a Jannik Sinner, su eterno rival, aunque ambos son muy jóvenes, al que venció en cuatro sets en la final del US Open y lo desbancó del primer puesto del ránking de la ATP después de 65 semanas (poco más de un año y dos meses).