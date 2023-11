“Hoy fue un día interesante, un poquito distinto a los dos primeros”, dijo Villegas. “El putt no estaba prendido, pero en general fue positivo. Voy a estar en el último grupo mañana, así que eso es bueno. Emocionalmente estaba bien en el campo e hice dos grandes birdies en el 15 y 16, probablemente dos de los hoyos que estaban jugando más difíciles. Matt parecía escaparse, pero el golf es un juego extraño y volvió con nosotros”, concluyó el colombiano.

“Este domingo vamos a volver, a jugar bien y a seguir agresivos. En este campo se puede dar muchos scores bajos, así que veremos qué pasa”, comentó Villegas a la página oficial del PGA.

El otro antioqueño en competencia en Nicolás Echavarría quien avanza con un score de (-10) bajo el par del campo.

“Creo que fallé un green en el día. Le pegué muy bien a la bola los primeros nueve hoyos, por la vuelta del 10 pegué súper bien, pero no estaba metiendo ningún putt. Me estaba desesperando y pude hacer un ajuste en el putt que me ayudó”, comentó Nicolás.