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Camilo Vera, finalista en Copa Mundo de gimnasia en El Cairo, Egipto

El cucuteño, de 19 años de edad, buscará lograr podio en la prueba de suelo en la cita que se cumple en Egipto.

  • Camilo Vera, otra figura de la gimnasia artística de Colombia. FOTO CORTESÍA COC
    Camilo Vera, otra figura de la gimnasia artística de Colombia. FOTO CORTESÍA COC
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

03 de abril de 2026
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Colombia no solo se ilusiona con Ángel Barajas para lograr nuevas medallas en el circuito de Copas Mundo de gimnasia artística en 2026, sino también con Camilo Vera, quien este viernes, en la parada que se celebra en El Cairo, Egipto, se clasificó a la final de la prueba de suelo, que tendrá lugar este domingo.

El cucuteño Vera, de 19 años de edad, quien no estuvo en la reciente gira del elenco tricolor en las válidas de Bakú (Azerbaiyán) y Antalya (Turquía) por temas de disciplina como lo confesó el orientador nacional Jairo Ruiz, evidencia con grandes resultados que tiene el talento para dejar huella ante la élite de este deporte.

Esta vez fue segundo con un puntaje de 14.133, superado solo por el ruso Arsenii Dukhno (14.533). Su compatriota Daniel Marinov fue tercero (14.000).

Camilo también se consolida como otra de las figuras prometedoras de la gimnasia artístico. Cabe recordar que en noviembre de 2025 obtuvo medallas de oro en barras paralelas y barra fija durante el Campeonato Mundial Juvenil de Gimnasia Artística realizado en Manila, Filipinas. Además, en su categoría, ya fue campeón suramericano, bolivariano y panamericano.

Lea: Los gimnastas de Colombia que le siguen los pasos a Ángel Barajas

De otro lado, en el certamen en El Cairo, Barajas fue 20° en arzones y Jorman Álvarez 12° en anillas.

Barajas suma cinco preseas en las Copas Mundo de este año. En Cottbus (Alemania), el joven de 19 años fue segundo en la barra fija; en Bakú (Azerbaiyán) lideró las barras paralelas y fue tercero en la barra fija, mientras que en Antalya logró dos platas en paralelas y fija.

Este sábado, en suelo egipcio, también se disputan las clasificaciones en salto, paralelas y fija.

Los deportistas, liderados por el entrenador Jairo Ruiz, estuvieron quince días concentrados en Cúcuta antes de emprender este nuevo reto, al que viajó a la vez el deportista Yan Dairon Zabala, acompañados por los entrenadores Jossimar Calvo y Cristian Cote y el fisioterapeuta José Arias.

En días recientes, en charla con Ruiz previo al viaje de sus pupilos, el estratega indicó que gratos resultados que viene consiguiendo la gimnasia de Colombia no es fruto del azar. Recordemos que en 2024, Barajas logró la histórica medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París, y ahora, liderados por el joven prodigio, la meta es clasificar por primera vez a un equipo a las venideras justas con sede en Los Ángeles-2028.

“Nos hemos sabido proyectar tras la experiencia recogida de todos los países que hemos visitado, somos muy profesionales y disciplinados”, sostuvo Ruiz, próximo a cumplir 70 años, 45 de ellos dedicado al desarrollo de la gimnasia en el país.

“Es nuestro trabajo aplicamos en gran medida la disciplina que se ejerce en Japón y China, buscando en cada rutina la excelencia con nuestros muchachos”, dijo el técnico.

Después de la válida en El Cairo, que se termina este lunes, los representantes nacionales competirán en la siguiente que tendrá lugar en Osijek, Croacia, del 9 al 12 del presente mes.

Ángel, por paso a finales en barra fija y paralelas

Después de probarse este viernes en la prueba de arzones, en la que fue 20° y que lideró el armenio Mamikon Jachatrian, Ángel Barajas vuelve a escena hoy en la Copa Mundo de El Cairo, donde se tendrán las pruebas de clasificación de barras paralelas, barra fija y salto. Quienes logren clasificar en esta jornada competirán por las medallas el lunes 6. Estos clase de certámenes les sirve a los deportistas de Colombia para ganar experiencia de cara al Campeonato Mundial que se disputará este año en Rotterdam, Países Bajos, del 17 al 25 de octubre.

Siga leyendo: Doble éxito de Ángel Barajas en la Copa del Mundo de Antalya: plata en paralelas y barra fija

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