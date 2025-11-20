Camilo Vera, del Catatumbo a finalista mundial de gimnasia juvenil en Filipinas

Colombia continúa forjando talentos para la gimnasia artística internacional. En el Campeonato Mundial que se realiza en Manila, Filipinas, el nortesantandereano Camilo Vera se clasificó para la final del all-around (concurso completo) y, según Juan Medina, secretario general de la Federación, “tiene muchas posibilidades de alcanzar podio” entre sábado y domingo. Además, logró cupo para disputar las medallas en paralelas y barra fija. Igualmente, quedó como primera reserva en anillas tras ocupar la novena casilla. Lea también: Tomás Mejía, el antioqueño que sigue los pasos de Ángel Barajas, viaja a Filipinas para el Mundial Juvenil A sus 18 años, Vera terminó en la posición 11 de la general individual clasificatoria, luego de presentarse en los seis aparatos frente a 123 competidores (clasificaban 24). Obtuvo un puntaje de 79.233. El mejor de la jornada fue el ruso Arsenii Dukhno con 82.065, seguido por el chino Lanbin Yang (80.698) y el japonés Nao Ojima (80.631). En paralelas, el cucuteño se ubicó tercero con 14.033, detrás del estadounidense Danila Leykin (14.100) y del propio Ojima (14.066). En este aparato también logró cupo a la final el antioqueño Tomás Mejía (13.766). En barra fija, Vera clasificó séptimo con 13.700, mientras que la mejor nota volvió a ser para Leykin (14.466).

Por equipos, la delegación nacional —integrada también por Jorman Álvarez y dirigida por los entrenadores Jairo Ruiz (Norte) y Leonardo González (Antioquia)— finalizó en el puesto 12 entre 36 países. “Esperábamos estar entre los primeros cinco puestos por equipos, pero los muchachos sufrieron algunas caídas que afectaron el desempeño colectivo”, explicó Medina. González, por su parte, destacó la actuación de Mejía, a quien entrena en Medellín desde niño. Recordó que las paralelas han sido el aparato fuerte de su pupilo, que incluso logró superar a los gimnastas chinos, tradicionalmente dominantes. Mejía llegará a la definición del podio con la nota de partida más alta entre los ocho finalistas, gracias al mayor grado de dificultad de su rutina.

Tomás Mejía, orgullo de Antioquia que se destaca en Filipinas. FOTO CORTESÍA LIGA ANTIOQUEÑA DE GIMNASIA

La templanza de Vera