Las colombianas Camila Osorio y Emiliana Arango entran en acción en la Copa Colsanitas que se disputa en Bogotá. Osorio, la principal carta del país, se mide en primera ronda ante Caroline Dolehide, de Estados Unidos, en la cancha central a las 12:00 del mediodía. Tras ese juego el turno será para Emiliana, que se enfrentará ante la argentina María Lourdes Carlé.
Los duelos de la Copa Colsanitas se pueden ver en el país, a través de Ditu, la plataforma de streaming gratuita de Caracol.
En la modalidad de dobles, Colombia tendrá también la presencia de Sara Lozano y Laura Villamil, quienes se enfrenarán a Valeriya Strakhova y Anastasia Tikhonova.
Camila, ubicada en la casilla 58 del ranking WTA y quien es la tercera preclasificada, se medirá en su estreno a la estadounidense Dolehide, con quien registra dos enfrentamientos, con saldo de un triunfo por bando.