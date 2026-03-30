Las colombianas Camila Osorio y Emiliana Arango entran en acción en la Copa Colsanitas que se disputa en Bogotá. Osorio, la principal carta del país, se mide en primera ronda ante Caroline Dolehide, de Estados Unidos, en la cancha central a las 12:00 del mediodía. Tras ese juego el turno será para Emiliana, que se enfrentará ante la argentina María Lourdes Carlé. Los duelos de la Copa Colsanitas se pueden ver en el país, a través de Ditu, la plataforma de streaming gratuita de Caracol. En la modalidad de dobles, Colombia tendrá también la presencia de Sara Lozano y Laura Villamil, quienes se enfrenarán a Valeriya Strakhova y Anastasia Tikhonova. Camila, ubicada en la casilla 58 del ranking WTA y quien es la tercera preclasificada, se medirá en su estreno a la estadounidense Dolehide, con quien registra dos enfrentamientos, con saldo de un triunfo por bando.

El primer antecedente fue en el W60 Charleston, Carolina del Sur (Estados Unidos) en 2019, con victoria para la americana con parciales de 6-1, 4-3 y retiro; dos años más tarde se enfrentaron en la segunda ronda del W25 Boa Ratón, Florida (Estados Unidos) y allí la cucuteña se impuso por 6-3 y 7-6(5). Emiliana, por su parte, protagonizará el duelo suramericano ante la argentina María Lourdes Carlé, siendo este el quinto enfrentamiento entre ambas. El historial muestra dos triunfos para cada una. La albiceleste triunfó en los dos primeros partidos, ya que ganó en los cuartos de final del W25 Fort Worth, Texas (Estados Unidos) con parciales de 1-6, 6-0 y 7-5; luego le repitió la dosis en la primera ronda del cuadro clasificatorio del WTA 1000 Roma (Italia) con marcador de 6-3 y 7-5. La Federación Colombiana de Tenis publicó que luego llegó el turno para Arango, quien en un torneo emparejó el head to head, ya que le ganó en la final del cuadro clasificatorio del WTA 500 Mérida (México) en 2025 con parciales de 6-2, 5-7 y 6-2; después, Carlé ingresó como lucky loser y se midieron en primera ronda; en esa ocasión, el resultado final fue 6-2 y 6-3 a favor de la paisa.

Esperanza de título