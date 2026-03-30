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Investigan la desaparición de 5 miembros de una familia en Bogotá; parientes recibieron extraña llamada extorsiva

Buscan en Bogotá a Alexis Reina, de 44 años; Yessica Carrillo, de 42; Alexandra Reina, de 19, y dos menores de edad, de 2 y 12 años.

  • Familia desaparecida en Bogotá. FOTO: Tomada de redes sociales
    Familia desaparecida en Bogotá. FOTO: Tomada de redes sociales
El Colombiano
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hace 1 hora
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La desaparición de cinco integrantes de la familia Reina Carrillo mantiene en alerta a las autoridades y genera angustia entre sus allegados en Bogotá.

Desde hace una semana no se tiene rastro de ellos, luego de haber sido vistos por última vez el domingo 22 de marzo en el sur de la ciudad.

Se trata de Alexis Reina, de 44 años; Yessica Carrillo, de 42; Alexandra Reina, de 19, y dos menores de edad, de 2 y 12 años.

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Según relataron familiares, en Noticias Caracol, todos residían en el barrio Fátima, pero ese día se encontraban en el barrio Venecia, en la localidad de Tunjuelito, donde compartían un plan familiar.

De acuerdo con los testimonios, el encuentro habría tenido lugar en un parque cercano al sitio de trabajo de Alexandra. Varias personas aseguran haberlos visto juntos en distintos puntos de la zona, pero desde entonces no se conoce su paradero.

El caso tomó un giro más preocupante cuando un familiar denunció haber recibido una llamada extorsiva.

En la comunicación, un hombre exigía dos millones de pesos a cambio de la liberación de una de las mujeres desaparecidas. “Yo aquí solo sigo órdenes”, habría dicho el interlocutor, según la grabación conocida por medios.

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En la llamada también advirtió: “La integridad de su hija depende de estas llamadas; si me corta, usted mismo pone en riesgo su vida”.

El extorsionista indicó además que el dinero debía entregarse bajo condiciones específicas, descartando recibir efectivo en el punto de encuentro y sugiriendo un procedimiento previo para concretar el supuesto intercambio.

Mientras tanto, los familiares lograron ingresar a la vivienda de los desaparecidos y aseguran que todo estaba en orden. No encontraron señales de violencia ni de una salida apresurada. Lo único que falta es el coche utilizado para movilizar a la menor de dos años.

“No sabemos qué pudo pasar”, expresó una cuñada de uno de los desaparecidos, quien insistió en que ninguno de los miembros de la familia tenía vínculos con actividades ilegales. El caso ya fue denunciado ante la Fiscalía General de la Nación.

Según los allegados, el Gaula de la Policía los remitió a esta entidad para continuar con el proceso investigativo.

En medio de la incertidumbre, la familia hace un llamado urgente a las autoridades para intensificar la búsqueda y esclarecer lo ocurrido. Por ahora, el paradero de los cinco integrantes de la familia Reina Carrillo sigue siendo un misterio.

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