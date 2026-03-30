Investigan la desaparición de 5 miembros de una familia en Bogotá; parientes recibieron extraña llamada extorsiva

La desaparición de cinco integrantes de la familia Reina Carrillo mantiene en alerta a las autoridades y genera angustia entre sus allegados en Bogotá.

Desde hace una semana no se tiene rastro de ellos, luego de haber sido vistos por última vez el domingo 22 de marzo en el sur de la ciudad.

Se trata de Alexis Reina, de 44 años; Yessica Carrillo, de 42; Alexandra Reina, de 19, y dos menores de edad, de 2 y 12 años.

Siga leyendo: Van casi cuatro meses de la desaparición del profesor de la UdeA, Daniel Higuita, ¿qué se sabe?

Según relataron familiares, en Noticias Caracol, todos residían en el barrio Fátima, pero ese día se encontraban en el barrio Venecia, en la localidad de Tunjuelito, donde compartían un plan familiar.

De acuerdo con los testimonios, el encuentro habría tenido lugar en un parque cercano al sitio de trabajo de Alexandra. Varias personas aseguran haberlos visto juntos en distintos puntos de la zona, pero desde entonces no se conoce su paradero.