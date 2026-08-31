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Camila Osorio dio la pelea, pero cayó ante Aryna Sabalenka en el US Open, debut y despedida

La cucuteña luchó en el segundo set y alcanzó a estar 4-4, pero al final perdió 6-4 ante la bielorrusa.

  • Camila Osorio dio la pelea en la primera ronda del US Open, pero cayó ante Aryna Sabalenka en dos sets 6-2 y 6-4. FOTO AFP
    Camila Osorio dio la pelea en la primera ronda del US Open, pero cayó ante Aryna Sabalenka en dos sets 6-2 y 6-4. FOTO AFP
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 22 minutos
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La tercera no fue la vencida; Camila Osorio luchó, dio al máximo, pero al final sucumbió ante la potencia de la bielorrusa Aryna Sabalenka, quien la venció 6-2 y 6-4 en el US Open.

De esta manera, Colombia se quedó sin representantes en la cita de Estados Unidos, ya que la antioqueña Emiliana Arango también había quedado eliminada en primera ronda este domingo.

Al final, Aryna logró 5 aces sobre 3 de Camila y 4 dobles faltas, mientras que la cucuteña cometió 9. Sabalenka tuvo un rendimiento del 58% en el primer servicio y con ese saque ganó el 63% de sus puntos, mientras que con el segundo registró un 62%.

Según publicó la Federación Colombiana de Tenis, fue la cuarta derrota consecutiva para la integrante del Equipo Colsanitas, recordando que se despidió en la segunda ronda del WTA 1000 Toronto (Canadá), y en sus estrenos en el WTA 1000 Cincinnati, Ohio (Estados Unidos) y el WTA 500 Monterrey (México).

Fue la sexta ocasión en la que Osorio compitió en el US Open, siendo sus mejores resultados la segunda ronda en las ediciones de 2021 y 2022; a partir del 2023 no ha superado la primera fase.

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