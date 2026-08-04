Camila Osorio se despidió del Masters 1000 de Toronto, en un año de altibajos para la colombiana

En un partido bastante luchado, María Camila Osorio se despidió del Masters 1000 de Toronto ante la rusa Yekaterina Aleksándrova, quien fue más contundente con sus golpes para quedarse con la victoria.

Osorio, quien ha tenido un año de altibajos, con triunfos como el registrado en enero pasado en el WTA 125 de Manila donde fue campeona, con otros resultados en los que no ha logrado llegar a instancias finales de torneos como le acaba de pasar en el Masters 1000 de Toronto, del cual se despidió este martes.

En el duelo ante la rusa Yekaterina Aleksándrova, Camila cayó con parciales de por 3-6 y 6-7, ante la número 19 del ranquin WTA, en el que la colombiana aparece en la casilla 52, esta semana.

En los dos sets en Toronto, Camila empezó de buena manera, pero en el primero tras ir 3-0 abajo se cayó en su juego y terminó perdiendo 3-6, y en el segundo iba ganando 4-2 pero la rusa además de igualarla 6-6 la llevó a un Tie Break en el cual se quedó con la victoria con un contundente 7-4 y así avanzar en el torneo.

Camila, al igual que el año anterior se despidió de la segunda ronda del Masters 1000 de Toronto, que además le sirvió de preparación para lo que será su presencia en el US Open, que arrancará el 23 de agosto y va hasta el domingo 13 de septiembre.

Ante la rusa Camila tuvo seis dobles faltas sobre 15 de su rival, y contó con una efectividad del 66% de efectividad en el primer servicio, sobre los 54 de su rival, y con ese primer servicio ganó 55% de los puntos, mientras que la rusa alcanzó un 76% de puntos ganados.

Ahora, Osorio tendrá que seguir con sus entrenamientos, para lo que será el US Open que debe arrancar el próximo 23 de agosto y en el que la cucuteña espera mejorar sus registros ya ha sido eliminada en tres ediciones en primera ronda (2023, 2024 y 2025), mientras que en 2021 y 2022 avanzó solo hasta segunda ronda.

En resultados de Grand Slam, la colombiana tiene 11 triunfos y 21 derrotas, siendo la tercera ronda su mejor resultado en Roland Garros 2026 y Wimbledon 2021.

En su carrera, Camila registra 20 triunfos y 20 derrotas en la disputa de torneos Masters 1000, siendo el disputado en Roma en 2023 su mejor resultado tras alcanzar la cuarta ronda. En la tercera ronda se ha quedado en Madrid, Pekín, Dubái e Indians Wells.