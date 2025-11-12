Prográmese | Camila Osorio lidera el equipo colombiano para la Billie Jean King Cup en Croacia

El equipo nacional de la Billie Jean King Cup que dirige Alejandro González prepara en Croacia su debut en los play-offs de la competencia en la que se medirán al equipo local y el representativo de República Checa.
Camila Osorio lidera el grupo elegido por González, que complementan Yuliana Lizarazo, María Camila Torres y María Paulina Pérez.
Las jugadoras nacionales entrenan en Croacia a la espera de los compromisos que arrancarán este viernes, a las 7:00 a.m., hora de Colombia. El sábado será la confrontación ante las anfitrionas.