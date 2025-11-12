x

Prográmese | Camila Osorio lidera el equipo colombiano para la Billie Jean King Cup en Croacia

La competencia arrancará este viernes a las 7:00 a.m, hora de Colombia. Las dirigidas por Alejandro González se enfrentan a República Checa y Croacia.

  Camila Osorio lidera el equipo nacional que competirá desde este viernes en los Play Offs dela Billie Jean King Cup FOTO GETTY
    Camila Osorio lidera el equipo nacional que competirá desde este viernes en los Play Offs dela Billie Jean King Cup FOTO GETTY
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
12 de noviembre de 2025
bookmark

El equipo nacional de la Billie Jean King Cup que dirige Alejandro González prepara en Croacia su debut en los play-offs de la competencia en la que se medirán al equipo local y el representativo de República Checa.

Camila Osorio lidera el grupo elegido por González, que complementan Yuliana Lizarazo, María Camila Torres y María Paulina Pérez.

Las jugadoras nacionales entrenan en Croacia a la espera de los compromisos que arrancarán este viernes, a las 7:00 a.m., hora de Colombia. El sábado será la confrontación ante las anfitrionas.

En sus primeras declaraciones desde Croacia, el técnico González manifestó que “es una cancha bastante lenta, creo que podemos marcar diferencia con las condiciones de juego. Creo que es de ajustar, físicamente nuestras jugadoras están muy bien y es algo que puede jugar a nuestro favor. Esperamos que el juego de ellas se pueda adaptar mejor”.

La Federación Colombiana de Tenis, confirmó que la confrontación comenzará desde este viernes 14 de noviembre hasta el 16 en el Arena Varazdin de Croacia, escenario que totalmente techado y con pista dura.

Por su parte, Camila Osorio, quien nuevamente se pondrá los colores de Colombia, habló con los miembros de comunicaciones de la Fedecoltenis, sobre las rivales y su actual condición física para la competencia.

“Son unas rivales bastante fuertes, ya he jugado contra ellas y con su jugadora número uno de República Checa. Pero creo que tenemos que entrar a competir y dar lo mejor y en el equipo de Croacia también hay jugadoras duras. En la parte física me siento muy bien, tengo sensaciones positivas, no tengo lesiones y estoy al cien para dar lo mejor de mí”, destacó Osorio.

Por su parte, Yuliana Lizarazo quien jugará dobles al lado de María Paulina Pérez, se refirió al trabajo que ha venido realizando al lado de la barranquillera. Hicieron parte del W50 en la ciudad de Ibagué y posteriormente del 125 de Cali.

“Creo que es muy positivo venir jugando con mi compañera María Paulina, veníamos con mucho tiempo sin jugar pero ya estas últimas semanas no han ayudado mucho y hemos retomado las energías en la cancha y eso es muy positivo”, indicó la tenista.

