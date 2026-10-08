Video | ¿Pasó la prueba? Camila Osorio puso a bailar a Aryna Sabalenka al ritmo de “Agua” de Maluma y Shakira

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka, número 2 del mundo, se ha hecho viral en varias ocasiones por los videos que ha compartido de actividades cuando está fuera de la competencia, con otros jugadores como Novak Djokovic.

Ahora, un nuevo video ha causado todo tipo de reacciones, pero esta vez su compañera de aventura es la colombiana Camila Osorio, quien invitó a Sabalenka para enseñarle unos pasos de baile, al ritmo de “Agua” de Maluma y Shakira.

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El momento sirvió también para seguir afianzando la amistad entre las dos tenistas que este año ya se enfrentaron en el circuito de la WTA, en el US Open, donde la bielorrusa la derrotó con parciales de 3-6, 6-4 y 6-2. También se han encontrado y compartido espacios en medio de la disputa de algunos torneos como el Abierto de Wuhan, en el que actualmente, ambas se preparan para el inicio de la competencia.

Camila, luego de Wuhan, tendrá acción también en el Japón Open en Osaka, Toray Pan Pacific Open en Tokio y el Hong Kong Tenis Open, torneos con los cuales cerrará el año de competencias.

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En el balance de 2026, la colombiana suma 25 victorias y 20 derrotas, siendo el título Philippine Women’s Open (WTA 125) lo más destacado.

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También logró avanzar hasta la tercera ronda del Roland Garros, su mejor resultado histórico en este Grand Slam, mientras que en Wimbledon avanzó hasta la segunda ronda. Otro torneo en el que se destacó fue el Parma Ladies Open, en el que llegó hasta semifinal, mientras que en US Open fue eliminada en primera ronda, precisamente ante Aryna Sabalenka, con parciales de 3-6, 6-4 y 6-2.