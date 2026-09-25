Con la vuelta del GP de Argentina y la inclusión de Australia, así quedó el calendario de MotoGP para 2027

La MotoGP anunció este viernes que dos circuitos se incorporan a la temporada 2027, que contará con 22 Grandes Premios de marzo a noviembre, con las novedades de Argentina y Australia.

“El primero es el trazado de Buenos Aires, donde la MotoGP refuerza aún más su presencia en Sudamérica”, con el Autódromo Oscar y Juan Gálvez el 4 de abril, aseguró la instancia en un comunicado.

“El regreso de nuestro deporte a Argentina se produce tras nuestra visita a Brasil para el inicio de la temporada en Río de Janeiro y nuestra segunda visita a Goiânia para la tercera prueba”, mientras que Buenos Aires acogerá la cuarta, añadió.

“El segundo es el muy esperado nuevo circuito urbano de Adelaida” en Australia, que albergará el 21º y penúltimo Gran Premio del año el 14 de noviembre.

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