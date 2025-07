Tras salir de forma poco amistosa del equipo Renault un año y medio antes, el ‘Tejón’ acudió al ambicioso empresario Bernard Tapie para que fundase su propio equipo, La Vie Claire. Y su temporada 1984, la primera después de una delicada operación de rodilla, no fue del todo convincente.

Bernard, considerado el sucesor de Hinault, fue víctima de un ajuste de cuentas entre equipos franceses. Líder dominador hasta la 18ª etapa (una cronoescalada al Mont Ventoux), “JFF” sufrió un pinchazo al día siguiente camino de Villard-de-Lans y antes de conectar con el pelotón, el Système U (liderado por Fignon) atacó en una zona de avituallamiento e hizo perder cuatro minutos a un Bernard que cedió el maillot amarillo al irlandés Stephen Roche para no volver a vestirlo nunca más.

La sequía del ciclismo francés no se limita a la carrera por etapas más prestigiosa del mundo: desde que Christophe Moreau conquistase el Dauphiné en 2007 , ningún otro corredor galo se ha adjudicado ninguna otra prueba por etapas de nivel World Tour (primera categoría del ciclismo profesional).

Una encadenamiento de sucesos desafortunados que no parece tener fin para el ciclismo francés: desde el último triunfo de Hinault, corredores de once nacionalidades diferentes han subido a lo más alto del podio final.

Preguntado por la AFP según se acerca este aniversario, Hinault no ocultó su pesimismo. “Es bastante triste que no haya un francés que gane el Tour. Somos en todo caso un país de ciclismo, tenemos aún las carreras más bonitas que existen, y de un plumazo nada. Es la vida, es así”. El ‘Tejón’ lamentó que Francia no disponga de “un supercampeón que tenga las aptitudes físicas fuera de lo común, como algunas naciones”.