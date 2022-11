¿Cómo han sido las horas después de no clasificar?

“Difíciles porque deportivamente es un golpe duro para Atlético Nacional que no solamente nos afecta en lo deportivo, sino también en lo económico. Pero esto es fútbol y cuando uno compite se expone a los resultados. Hace tres meses estábamos dando una vuelta olímpica y hoy ya no podremos revalidar el título. Pero eso no quiere decir que el fútbol y que el trabajo nuestro concluya, por el contrario, el equipo seguirá en prácticas hasta el 2 de diciembre”.

¿Qué viene ahora?

“Estamos en la ‘recomposición’, si se puede llamar así, y en lo que queremos estructurar como un nuevo proyecto. Llevo dos meses en el cargo y ya estoy con el conocimiento más o menos básico de lo que es el equipo, de la situación actual y estamos proyectando el futuro de la institución, tanto en lo deportivo como en lo económico”.

¿Cuál es el autoanálisis de ustedes como dirigentes, en qué se pudo fallar para que Nacional esté por fuera del campeonato?

“Es muy claro, no hicimos los puntos que tendríamos que haber hecho. Cualquiera podrá mencionar los técnicos que tuvimos en el semestre, pero es que todo eso tiene una razón de ser. Cuando nosotros pensamos que Autuori llegara antes de terminar este torneo era para que él tuviera una visión clara del equipo que se pensaba montar para 2023. Si nosotros lo traemos el 5 de enero, seguramente no iba a ser partícipe de cambios o de ciertas contrataciones o renovación, y ya iba a ser muy tarde para corregir el camino”.

Es decir, ¿no hay un responsable directo de la eliminación del verde?

“ (...) Somos conscientes y estoy completamente seguro que Autuori no fue quien lo eliminó. Y no voy a decir quién, el equipo se sacó luego de una campaña irregular. Tuvo momentos de altibajos”.

¿Qué quieren estabilizar ahora?

“Un club que tenga un rendimiento que dé tranquilidad y sea estable y autosostenible deportiva y económicamente. No es de ahora, en los últimos años hemos venido en un vaivén en el que tocamos la parte alta de la cresta cuando ganamos un título de Liga, como también se han ganado dos copas Colombia. Pero también hubo momentos difíciles, como este en el que no se clasificó... Tenemos una nómina competitiva para estar tranquilamente entre los 8, pero no se dieron los resultados. Hay que recomponer y reforzar algunas posiciones; en otras posiblemente tenemos exceso de jugadores. Eso es lo que está analizando el cuerpo técnico y le estamos dando la libertad de hacerlo. Yo no voy a buscar culpables, los culpables seremos nosotros quienes dirigimos el equipo y los que están participando del juego, no hay a quién más echarle la culpa”.

¿Ustedes se sintieron presionados para nombrar rápido al técnico?

“De ninguna manera hubo presión, nos tomamos el tiempo que creímos conveniente. Cuando escogimos a Autuori lo hicimos porque creemos y seguimos pensando que el proceso que empezó hace cuatro años se truncó inesperadamente; en su momento no se protegió como se debía, cosa que queremos hacer ahora. La elección fue a conciencia. Ahora, Pedro (Sarmiento) tuvo una buena campaña, simplemente no se dieron los puntos, el equipo tuvo muchos vaivenes, picos altos y bajos en su rendimiento, esa fue la causa de la no clasificación”.

¿Qué necesita Nacional en este momento?

“Estabilidad económica, ser autosostenible y tener un equipo competitivo a todo nivel: Liga local y Copa Libertadores. Hay que ser claros, ante las situaciones económicas, que no es fácil, pero no queremos que se ponga más dramática. Tenemos que darles salida a una serie de muchachos que están esperando la oportunidad... No quiere decir que Nacional se va a volver un equipo sin figuras, tenemos que tener 2, 3, 4 jugadores de experiencia que arropen a esos muchachos y que los ayuden a formar”.