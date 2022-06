- El tercer clasificado llego 14 veces a la final, ganó 6 y perdió 8 (42,8% de acierto), el segundo 12 veces, 5 si y 7 no (41,6% de acierto).

- Hernán Torres jugó 5 finales de Liga, ganó 2 y perdió 3: 2010 Tolima (no), 2012 Millonarios (sí), 2014 DIM (no), 2021 Tolima (sí), 2021-2 Tolima (no).

- Tolima nunca fue campeón clasificando de segundo, las tres veces que ganó fue así´: En 2003 sexto , en 2018 de tercero, en 2021 quinto.

-Cinco jugadores del Tolima pasaron por Nacional: Jonatan Marulanda, Bryan Rovira, Jeisson Lucumí , Andrés Ibargüén y Michael Rangel.