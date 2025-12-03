x

Se aprobó el proyecto de ley que prohíbe el reclutamiento y los mercenarios: colombianos no podrían ser engañados para ir a la guerra

La presencia de colombianos en campos de batalla extranjeros volvió a encender las alarmas. Este proyecto busca frenar este reclutamiento.

  Se aprobó el proyecto de ley con 92 votos a favor en la Plenaria de la Cámara de Representantes. Foto: Colprensa.
    Se aprobó el proyecto de ley con 92 votos a favor en la Plenaria de la Cámara de Representantes. Foto: Colprensa.
Laura Juliana López
Laura Juliana López
03 de diciembre de 2025
bookmark

Con 92 votos a favor, la Plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en último debate el proyecto de ley presentado por la Cancillería y el Ministerio de Defensa en agosto de 2024, mediante el cual el país adopta la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios.

Este tratado internacional fue adoptado por las Naciones Unidas desde 1989. La decisión supone un nuevo paso en la postura del país frente al mercenarismo, práctica que el Gobierno describe como “una forma contemporánea de explotación humana, alimentada por la vulnerabilidad económica, la desinformación y la falta de protección jurídica”.

Tras la aprobación del proyecto de ley, que solo le falta la sanción presidencial, el ministro de Defensa, Pedro Arnúlfo Sánchez, explicó que el primer objetivo de esta norma es impedir que Colombia se convierta en escenario de participación de en combates fuera del país.

Además, señaló que la salida de militares colombianos que se convierten en mercenarios en otros países, genera un impacto en pérdida de talento humano en las Fuerzas Militares.“Los entrenamos aquí, a los 10 años adquieren una capacidad enorme, pero entonces al existir esa oportunidad de ir a combatir en otros lugares, se van y perdemos muchísimo como país para proteger a los colombianos”, dijo el Ministro.

Sánchez advirtió sobre esto: los colombianos que se han ido a luchar en guerras extranjeras. Justamente, explica que el riesgo recae en que ciudadanos colombianos terminen enfrentados entre sí en estos conflictos bélicos: “Vemos por ejemplo en Rusia y Ucrania colombianos enfrentados contra colombianos de diferente bando. No están peleando por una nación, están por dinero”, afirmó.

El calvario en otras guerras

Además, el Ministro señaló la tragedia humanitaria que esto ha dejado para las familias colombianas cuando uno de sus allegados muere en estas guerras por fuera del país: “Cuando mueren, muchos de ellos no son repatriados. He hablado con familias que han tenido ese dolor, dejando aquí sus niños, dejando aquí sus esposas y algunas veces ni se sabe de la suerte de quienes van allá a pelear a otro lado”.

Sin embargo, aclaró este proyecto de ley no impide que expertos colombianos realicen labores legítimas en el exterior.“Eso no restringe para nada que asesores, por ejemplo en seguridad, vayan y asistan”, dijo.

Esta práctica ha venido en alza durante los últimos años. Exmilitares y civiles colombianos son reclutados para irse a otros países a luchar en guerras que no le incumben a Colombia. Especialmente en Ucrania y Sudán, donde ya se han registrado muertes de connacionales que se van a luchar en las guerras que afrontan estos países.

Lea también: Sudán afirma que su ejército destruyó aeronave de Emiratos Árabes que transportaba mercenarios colombianos

Congreso de la República
Presidencia
Ministerio de Defensa
Cancillería
guerra
Proyectos de ley
Prohibición
Pedro Sánchez
