Luis Miguel Bethelmy, el gigante venezolano que espera sumar su tercera corona de la BCL con Paisas

El técnico Daniel Seoane conoce a Luis Miguel Bethelmy desde que este tenía 15 años. Hoy, con 39, el venezolano llega con un palmarés que incluye dos títulos de la Basketball Champions League, torneo en el que debutará este martes con Paisas en el coliseo Iván de Bedout, a las 7:40 de la noche.
Con 2.00 metros de estatura, el venezolano se desempeña como ala-pívot y destaca por su potencia en los rebotes, su capacidad de marca y su rapidez en la transición de defensa a ataque. Bethelmy, quien ya ha jugado en Colombia, conoce bien a Caimanes del Llano, rival de este martes. Aunque reconoce que no será fácil, está convencido de que Paisas hará un gran papel en el certamen, donde el objetivo es ser protagonistas.