Antioquia tiene una gran cantera deportiva que brilló en Juegos Intercolegiados

Gran futuro en el ciclismo de pista

Angelina Roa siempre ha estado vinculada al deporte, primero en el tenis de mesa (4 años), posteriormente en el BMX (5 años) y luego de la pandemia en el ciclismo, disciplina en la que ha logrado un desempeño sobresaliente, siendo la pista su principal fortaleza.

“Durante la pandemia busqué un deporte para practicarlo y gracias a que encontré un entrenador que no paró me inicié en el ciclismo. Luego seguí enganchada a este deporte en el que encontré muchas cosas que me encantan”, comentó la joven de 17 años de edad, quien cursa undécimo grado en la Institucion Educativa Mater Dei.

“El ciclismo me parece muy completo, me gusta el ambiente, la gente que me he encontrado y por eso me quedé”, comenta Angelina quien logró en los Juegos Intercolegiados cuatro medallas de oro, dos de plata y un bronce.

Esta corredora, quien vive con su mamá y su hermana, quiere estudiar Fisioterapia ya que siente gran afinidad por este carrera. Integrar la Selección Colombia mayores y estar en Juegos Olímpicos son algunos de sus sueños.