¿Cómo les fue en el debut a Camila Osorio y Emiliana Arango en el Australia Open?, acá le contamos

No fue como esperaban y no lograron encontrar el camino para remontar, las tenistas colombianas Emiliana Arango y Camila Osorio perdieron en primera ronda del Australia Open.
La primera en decirle adiós al primer Grand Slam del año fue la cucuteña, quien, en su tercer intento en el cuadro principal de Australia se despidió en primera ronda. La colombiana cayó ante la estadounidense Ann Li, número 38 del mundo, con parciales de 6-4, 6-7(5), 7-5.
Camila dio la pelea y en el segundo set ganó para forzar un tercero en el que luchó con todas sus armas para ganar, pero al final se impuso la norteamericana.