Nadie quita lo bailado: ¿es rentable vivir de la danza en Medellín?

En la cotidianidad suele utilizarse una referencia de hacer las cosas por “amor al arte” como una forma de manifestar que se hace o se desempeña una actividad sin una remuneración suficiente o estable. Sin embargo, hay bailarines que no solo aman su arte, sino que también logran vivir de él, ya sea como su única actividad o inclusive en roles paralelos a su formación artística. Así se lo dijeron a EL COLOMBIANO seis bailarines de las corporaciones de danza más importantes de Medellín, quienes se reunirán este jueves, 6 de agosto a las 7:00 p.m en el Teatro Metropolitano para la celebración de los 35 años del Ballet Folklórico de Antioquia en un espectáculo que cuenta la historia de la ciudad a través del ballet, el tango, el folclor, la danza urbana y música en vivo. De estos artistas, al menos cuatro desarrollan una segunda actividad. La más común es ser profesor de danza, así lo hace Julieth Buitrago, quien se dedica al baile desde los nueve años, cuando gracias a una muestra de ballet en su colegio, se acercó y obtuvo una beca de formación. Ya tiempo después, a los 19 años, firmó su primer contrato con el Ballet Metropolitano, donde lleva siete años en los escenarios. Actualmente, a sus 26 años, Julieth tiene un contrato por prestación de servicios; mensualmente recibe un salario, pues esta corporación, que a partir de 2018 se convirtió en la compañía Ballet Metropolitano de Medellín (BMM), hace esta apuesta por darle estabilidad a sus bailarines. La joven artista también es profesora de niños y adolescentes y le faltan dos semestres para terminar su licenciatura en Danza en la Universidad de Antioquia. Lastimosamente tuvo que suspender su semestre por el cruce de los horarios de clase con sus ensayos. Lea también: Medellín baila en todos los ritmos del mundo Caso similar es el de Ximena Restrepo, quien desde los 12 años ha estado en el mundo del baile. Ya tiene 22 años como bailarina profesional y actualmente, con 13 años en el Ballet Folklórico de Antioquia (BFA), no solo se dedica a danzar sobre el escenario, sino que también tiene un papel fundamental en los montajes de la compañía como directora artística.

Compañías de ballet de Medellín han hecho un esfuerzo para que sus artistas tengan un salario estable. Foto: Andrés Camilo Suárez Echeverry

Ximena tiene un contrato laboral fijo y todos los días cumple con un horario de seis horas. Esto significa para ella un ingreso mensual fijo, independiente del número de presentaciones; sin embargo, una vez finaliza ese horario también hace labores como docente en otros espacios. Julieth y Ximena ya tienen su ingreso mensual asegurado con sus compañías de baile y, asimismo, desarrollan otras actividades fuera del horario laboral que no se desligan del baile. A diferencia de las dos bailarinas que le hablaron a este medio sobre la estabilidad de la remuneración, Duván Ruíz y María Ossa de El Balcón de los Aristas, otros artistas que conversaron con EL COLOMBIANO, sí enfatizaron en sus trabajos de temporada. Los dos bailarines tienen contratos de prestación de servicios con su corporación, pues este es el tipo de vinculación más común en el sector; sin embargo, los artistas sí reconocieron que hay una época del año mejor que otra en cuanto a ingresos. Para María y Duván, el segundo semestre del año es su “alta temporada”, pues en estos meses suelen incrementarse los ingresos en comparación con los primeros seis meses del año. En medio de su trayectoria como profesionales, a pesar de no ser estable el ingreso, han logrado contratos de gran importancia en cuanto a lo económico y su trascender artístico, como María, quien, a pesar de apenas tener 17 años, sabe lo que es firmar por ocho millones de pesos para hacer parte de los espectáculos de J Balvin. Duván también tuvo su oportunidad en sus 17 años de carrera profesional. En el año 2015 hizo parte de un proyecto junto a la Unesco, algo que le permitió viajar a Europa y compartir con bailarines de Rusia, Kazajistán, Alemania y Francia, por mencionar algunos países. La vida de un bailarín profesional da un giro con las historias de Sara Gómez y Andrés Felipe González, quienes con el tango no se desempeñan en una ni dos compañías de baile. Actualmente la pareja cumple compromisos con tres organizaciones artísticas.

Pero, ¿sí es rentable vivir del baile?

Un bailarín profesional en Colombia puede devengar desde un salario mínimo legal vigente y, a partir de ahí, teniendo en cuenta una escala valorada en experiencia y formación, según le confirmó a este medio el BFA y datos del Ministerio de Cultura, ese salario puede aumentar.

Los bailarines suelen dedicarse a diferentes actividades ligadas a la danza para sostenerse económicamente. Foto: Andrés Camilo Suárez Echeverry

En el caso de los bailarines entrevistados, la mayoría, en los valores de sus contratos con las compañías, estaba cerca del salario mínimo, por lo que una respuesta fue que, aunque dicha rentabilidad podría cambiar de acuerdo con la expectativa de vida de cada uno y sus responsabilidades, con un solo contrato o una sola actividad no les basta. Uno de los argumentos es que sienten que el costo de vida en Medellín ha aumentado, algo que no solo lo mencionaron los bailarines, sino que mediciones del Dane lo confirman en sus datos de inflación, donde el último informe destacó que en la capital antioqueña el costo de vida aumentó cerca del 7 %. “No se puede vivir solo de eso porque todos nos vemos obligados o en la necesidad de hacer actividades extras, casi siempre relacionadas también con la danza”, explicó Ximena. También están casos como el de Sara y Andrés Felipe, que para sus shows de tango deben invertir en sus vestuarios y accesorios. Sus vestuarios, calzado y demás pueden costar entre 750.000 y 1.000.000 de pesos. Esta inversión suele ser para competencias y giras donde, en el caso de las primeras, los premios cuando se hacen en Colombia suelen estar entre cuatro y cinco millones de pesos. Cuando son concursos en el exterior, como Argentina, suelen hacer rifas y demás actividades, ya que los tiquetes pueden rondar los cuatro millones de pesos y, entre otros gastos, entre seis y siete millones de pesos.

A la hora de explicar este escenario, los bailarines enfatizaron en que, si bien no es muy alto el premio económico, ganar estas competencias les ayuda al reconocimiento y, por ende, a que sean mayores los contratos y las giras, pues ya han estado en países como Grecia, España, México e Italia. Con esto, tanto los bailarines de tango como de ballet y de otras compañías coinciden en que un solo contrato no es rentable. Sí se puede vivir del baile en la medida en que se hagan otras actividades ligadas a esta disciplina, como la docencia o contratos esporádicos y giras, además, en el caso de algunos, de las temporadas donde su producción se duplica y hasta se triplica.

La lucha de las compañías por profesionalizar a sus bailarines

El Ballet Folklórico de Antioquia y el Ballet Metropolitano de Medellín son dos compañías en Medellín que han apostado por darles un pago estable a sus artistas. En el caso del BFA, su directora, Zuleima Asprilla, le aclaró a EL COLOMBIANO que desde el año 2013 iniciaron con los contratos laborales “con el objetivo de que la danza fuera realmente una opción de vida”. Sobre esta apuesta del BFA, su directora reconoció que a veces el mayor reto es cumplir esos contratos; sin embargo, aunque suelen presentarse algunos retrasos, al final este objetivo se alcanza.

No solo es la profesionalización sino que desde temprana edad, las compañías dedican a la formación de sus artistas. Foto: Andrés Camilo Suárez Echeverry

En el caso del BMM, que, a pesar de contratar a sus artistas mediante la prestación de servicios, según declaraciones de una de sus bailarinas y su directora, Juliana Acosta, se trata de que tengan su respectiva remuneración mes a mes. Aunque como entidad sin ánimo de lucro llevan 37 años de historia, desde 2018 son compañía, algo que les ha permitido hacer una apuesta por un “pago estable”, como lo llama Juliana, para sus bailarines. Juliana sueña con un bailarín que pueda dedicarse “solo a bailar, porque es que bailar es la preparación de su cuerpo, de su mente, hacer retos adicionales desde lo técnico, es una gestión completa de su recuperación”, por lo que las remuneraciones son independientes de la existencia o no de presentaciones. Siga leyendo: Valentina Ramos, promesa del ballet antioqueño, busca apoyo para seguir sus estudios en Roma Bloque de preguntas y respuestas: