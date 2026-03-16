Prográmese con el Tributo Filarmónico a las Guerreras K-Pop

Las Guerreras K-Pop, la película que se quedó con los premios a Mejor Película de Animación y Mejor canción original, en la ceremonia de los Premios Óscar el pasado 14 de marzo, tendrá un tributo sinfónico en Medellín el próximo domingo 22 de marzo en el Teatro Universidad de Medellín.

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El concierto, que estará a cargo de la Orquesta Filarmónica de Medellín, no sólo celebra el fenómeno global de K-Pop Demon Hunters, (nombre original de la película), sino que busca propiciar un encuentro entre mundos que no están tan lejos como parecen: la cultura popular y la música sinfónica.

“Somos una orquesta cercana. Y cuando decimos cercana, no hablamos solo de estar en el territorio, sino de escuchar activamente lo que pasa cultural y emocionalmente en nuestra ciudad. Una orquesta no puede vivir de espaldas a su tiempo; tiene la responsabilidad de leer su entorno, entender qué están escuchando las nuevas generaciones y dialogar con eso desde la excelencia artística”, dice un comunicado de Filarmed.

K-Pop Demon Hunters es un fenómeno sin precedentes. Es la película más vista en la historia de Netflix. Desde su estreno en la plataforma el 20 de junio del año pasado, ha acumulado más de 325 millones de visualizaciónes y se posicionó en el top 10 de 93 países. Pero eso no es todo. La banda sonora acumuló 8.300 millones de reproducciones y su proyección en cines agotó más de 1.300 funciones en tres continentes y recaudó aproximadamente USD 18 millones.