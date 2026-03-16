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Prográmese con el Tributo Filarmónico a las Guerreras K-Pop

El próximo domingo 22 de marzo, Filarmed presentará Guerreras K-Pop: Tributo Filarmónico, un espectáculo que celebra el fenómeno cultural en que se ha convertido la película K-Pop Demon Hunters de Netflix.

  • De izq. a der. SAMU (Zoey), Eliana Piedrahita (Rumi) y Naty Ramírez (Mira). Las boletas se consiguen en Latiquetera.com, en la tienda Vamos del C.C. Los Molinos y en La Jaula del Ángel en C.C. Viva Envigado – La Jaula del Ángel . FOTO Cortesía/Animación Netflix.
    De izq. a der. SAMU (Zoey), Eliana Piedrahita (Rumi) y Naty Ramírez (Mira). Las boletas se consiguen en Latiquetera.com, en la tienda Vamos del C.C. Los Molinos y en La Jaula del Ángel en C.C. Viva Envigado – La Jaula del Ángel . FOTO Cortesía/Animación Netflix.
Sara Kapkin
Sara Kapkin

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hace 1 hora
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Las Guerreras K-Pop, la película que se quedó con los premios a Mejor Película de Animación y Mejor canción original, en la ceremonia de los Premios Óscar el pasado 14 de marzo, tendrá un tributo sinfónico en Medellín el próximo domingo 22 de marzo en el Teatro Universidad de Medellín.

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El concierto, que estará a cargo de la Orquesta Filarmónica de Medellín, no sólo celebra el fenómeno global de K-Pop Demon Hunters, (nombre original de la película), sino que busca propiciar un encuentro entre mundos que no están tan lejos como parecen: la cultura popular y la música sinfónica.

“Somos una orquesta cercana. Y cuando decimos cercana, no hablamos solo de estar en el territorio, sino de escuchar activamente lo que pasa cultural y emocionalmente en nuestra ciudad. Una orquesta no puede vivir de espaldas a su tiempo; tiene la responsabilidad de leer su entorno, entender qué están escuchando las nuevas generaciones y dialogar con eso desde la excelencia artística”, dice un comunicado de Filarmed.

K-Pop Demon Hunters es un fenómeno sin precedentes. Es la película más vista en la historia de Netflix. Desde su estreno en la plataforma el 20 de junio del año pasado, ha acumulado más de 325 millones de visualizaciónes y se posicionó en el top 10 de 93 países. Pero eso no es todo. La banda sonora acumuló 8.300 millones de reproducciones y su proyección en cines agotó más de 1.300 funciones en tres continentes y recaudó aproximadamente USD 18 millones.

La película animada sigue al supergrupo de k-pop Huntr/x, compuesto por Rumi, Mira y Zoey, que son a la vez cantantes y cazadoras, que usa sus poderes secretos para proteger a sus fanáticos de un banda rival de hombres que intentan robar sus almas.

El tributo filarmónico contará con más de 70 músicos en escena, incluyendo a Eliana Piedrahita, Naty Ramírez, SAMU, ASU, Sebas Flor y Kike Octavo, quienes darán vida a las Guerreras y su contra parte, los Saja Boys.

“Vamos a estar haciendo todas las canciones de la película, es un repertorio de más o menos una hora, pero también vamos a tener sopresas. Es un gran disfrute, pero ha sido también un gran reto, es increiblemente difícil, es una música muy exigente. Es una experiencia diferente, no es un show común y va estar muy bonito”, dice Eliana, quien encarará a Rumi.

El espectáculo, que es resultado de la alianza Filarmed-Comfama, estará bajo la dirección musical de María Camila Barbosa. Los arreglos sinfónicos fueron creado por Jesús David Caro.

“Cuando llevamos el K-Pop al formato orquestal no estamos ‘prestándole legitimidad’ al género, porque no la necesita. Lo que hacemos es enriquecer la experiencia. Una orquesta amplía la paleta sonora, aporta profundidad armónica, matices dinámicos y una dimensión emocional distinta. El público no escucha lo mismo: escucha más. Vive la música desde otro lugar”, dice el comunicado de la Orquesta.

Este tributo filarmónico es un espacio de encuentro para los amantes de K-Pop, de la música sinfónica y de la música en general. Es una invitación a estar abiertos, atentos a la cultura y su transcurrir.

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