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Thomas Pynchon, el autor que no se deja fotografiar e inspiró a Paul T. Anderson para hacer Una batalla tras otra

Considerado uno de los novelistas principales de los Estados Unidos, Pynchon ha vivido alejado de los medios de comunicación y de las redes sociales.

  • La portada de la edición en español de Vineland y uno de los pocos retratos que se conservan del autor. Foto: Redes sociales.
    La portada de la edición en español de Vineland y uno de los pocos retratos que se conservan del autor. Foto: Redes sociales.
El Colombiano
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hace 21 minutos
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La literatura de los Estados Unidos está llena de excéntricos. Uno de los ejemplos más consumados de esas rarezas es Thomas Pynchon, cuya novela Vineland le sirvió de inspiración a Paul Thomas Anderson para escribir el guión de Una batalla tras otra, la película más ganadora de la edición 98 de los premios de la Academia, conocidos popularmente con el nombre de Óscar.

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Nacido el 8 de mayo de 1937 en Long Island , Nueva York, Pynchon es considerado por los lectores y la crítica uno de los autores claves para entender las sociedades actuales, en las que las teorías de la conspiración y los medios de comunicación tejen realidades alternativas de las cosas. Sin embargo, más que por sus libros, Pynchon es conocido por su renuencia a dar entrevistas y a tomarse retratos. De hecho, de él se conservan unas cuantas fotografías, casi todas de la juventud.

Educado en la Universidad de Cornell, Pynchon hizo parte de la marina de los Estados Unidos, siendo parte de la tripulación de un destructor que navegaba por el Mediterráneo. En 1963 publicó su primera novela V., por la que obtuvo un premio Faulkner.

Sin embargo, fue su segundo libro el que reveló la dimensión del autor. “En su siguiente libro, En La subasta del lote 49 (1966), Pynchon describe la extraña búsqueda de una mujer para descubrir el misterioso y conspirativo sistema en un mundo futurista de sociedades cerradas. La novela sirve como una condena a la industrialización moderna”, informa la Enciclopedia Británica en la entrada dedicada al autor.

La novela más conocida del autor es El arco íris de la gravedad, considerada por la academia uno de los libros más importantes de las literaturas de lengua inglesa del siglo XX. Ambientada en la Alemania de posguerra, la historia sigue los pasos de un soldado estadounidense que busca un cohete V-2 secreto que supuestamente romperá la barrera gravitatoria de la Tierra al ser lanzado. A esa línea temática se inscriben Vineland y Vicio inherente. Ambas novelas ponen el lente de el ambiente contracultural y en las consecuencias de la política en la vida de los individuos.

La relación de Paul Thomas Anderson con la obra de Pynchon es de vieja data. No han sido pocos los críticos que han conectado los personajes y los ambientes de algunas películas de Anderson, en particular Magnolia, con el universo pynchoniano. Son tantas las afinidades que Anderson ha llevado a la gran pantalla Vicio inherente –protagonizado por Joaquin Phoenix– y Vineland, llamada en el cine Una batalla tras otra.

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“Fue como si Hemingway hubiera muerto un día y Pynchon hubiera nacido al siguiente. Y la ficción cambió así, abruptamente, del realismo puro a algo más cósmico”, dijo el escritor Don DeLillo sobre el novelista recluido que ahora está en boca de medio mundo por el éxito de los filmes inspirados en sus obras.

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