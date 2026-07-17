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Tiene 46 días para ver el tapete gigante de flores que adorna Medellín, uno de los más grandes del mundo

El famoso tapete de flores del Centro Comercial Santa Fe cumple 16 años. Son este año 220.000 flores que adornan la plazoleta principal y se espera la visita de más de 3 millones de personas.

  • Así luce el tapete de flores este año en el Centro Comercial Santa Fe, la idea es que lo visiten más de 3 millones de personas. FOTO Camilo Suárez
    Así luce el tapete de flores este año en el Centro Comercial Santa Fe, la idea es que lo visiten más de 3 millones de personas. FOTO Camilo Suárez
  • La paloma pesa 1 tonelada y mide 10,5 metros de alto por 17 metros de ancho. FOTO Camilo Suárez.
    La paloma pesa 1 tonelada y mide 10,5 metros de alto por 17 metros de ancho. FOTO Camilo Suárez.
Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

Editora de Tendencias

hace 3 horas
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Todas las mañanas, el techo del Centro Comercial Santa Fe se abre para que las 220.000 flores que adornan la plazoleta principal reciban luz, aire y en algunos días, sol directo. Acto seguido, hay 7 jardineros –que llevan 16 años haciendo este trabajo– que las nutren con agua, revisan sus hojas, y las mantienen lindas y radiantes para que los visitantes disfruten de una de las atracciones más llamativas de la ciudad por estas fechas: el tapete de flores del Centro Comercial Santa Fe.

De este tapete no solo llama la atención las flores, también este año hay una paloma blanca, gigante, suspendida en el aire –a 15 metros de altura–, que pesa una tonelada y mide 10,5 metros de alto y 17 metros de ancho (con sus alas extendidas).

Puede leer: Estos son los artistas confirmados para el Súper Concierto de la Feria de las Flores 2026

Esta paloma representa el lema este año del tapete: “Cuando el amor une, la paz florece”.

María Fernanda Bertel Puyo, gerente general del Centro Comercial Santafé Medellín, explica que la idea siempre, con el tapete, es traer un tema y generar conciencia a todos los visitantes locales, nacionales e internacionales: “Estamos viviendo tiempos turbulentos en el mundo y por eso pensamos que esa paloma representa esa paz anhelada que todos deseamos en el día a día. Nosotros tenemos queremos paz en nuestras casas, que a veces hay diferencias; en nuestro trabajo con nuestros compañeros, definitivamente en el día a día, con amigos, en la calle. Y queremos dejar la reflexión de que en los actos cotidianos de nuestro día a día dejemos esa semillita sembrada para que la gente entienda que la paz empieza por nosotros”.

¿Qué flores trae este tapete gigante en Santa Fe?

Como ya tienen tanta experiencia en el tema saben que son las petunias y marigold, las flores que más resisten este trajín que vienen del Oriente antioqueño. Son 220.000 flores naturales en tonos fucsia, morado, amarillo, rojo, naranja y blanco. acompañadas de 27.000 plantas distribuidas en 1.000 metros cuadrados. La idea era acompañar la paloma con diseños muy florales dentro de la composición, con figuras inspiradas en la flor Milán, la flor Siena y el botón flor.

El año pasado pasaron por acá 3.1 millones de visitantes y la idea este año es superar esa cifra. “Queremos que la gente lo disfrute desde el momento cero, este jueves, cuando teníamos la lona, incluso ya había gente esperando entrar para tomarse la foto. Y aún así la gente empezó a subir fotos, a postear videos, la gente está esperando su tapete de flores”.

La paloma pesa 1 tonelada y mide 10,5 metros de alto por 17 metros de ancho. FOTO Camilo Suárez.
La paloma pesa 1 tonelada y mide 10,5 metros de alto por 17 metros de ancho. FOTO Camilo Suárez.

Lo más lindo, para la gerente, es que al final, la gente puede llevarse una planta y así aportar a un mejor futuro para los niños del país. “Este año, la venta de las plantas que conforman la instalación beneficiará nuevamente a FAN Fundación, a través del programa Jugar para Sanar, un modelo psicoterapéutico Único en Latinoamérica que utiliza el juego, el arte, el color y la literatura para acompañar la recuperación emocional de niños y adolescentes víctimas de violencia física, sexual o psicológica”, detallaron en su comunicado.

De igual manera la gente podrá tomarse fotos, eso sí, no podrá entrar al tapete porque “estresa a las plantas”, como lo explicó la gerente, pero si habrá un espacio especialmente habilitado dentro de la instalación para tomarse fotografías y apreciar la obra desde una perspectiva diferente. “Para disfrutar de este espacio, deberán hacer la fila destinada para el ingreso y descargar previamente la App de Santafé MedellÍn”, explicaron.

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Desde ya se siente el ambiente de feria y que mejor que empezar a emocionarse con este tapete de flores.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuándo abre el tapete de flores del Centro Comercial Santafé en la Feria de las Flores 2026?
El tapete de flores ya está abierto al público y la instalación estará disponible durante la temporada de la Feria de las Flores de Medellín y un poco más. Estará abierta del 16 de julio al 30 de agosto.
¿Cómo se puede entrar a tomarse fotos en el tapete de flores de Santafé?
Para ingresar al espacio habilitado para fotografías dentro de la instalación, los visitantes deben hacer la fila destinada para el ingreso y descargar previamente la App de Santafé Medellín. No se permite entrar al tapete directamente porque el tráfico de personas estresa a las plantas. De igual manera desde los pisos superiores la gente puede tomar fotografías en cualquier ángulo.
¿Cuántas flores tiene el tapete del Centro Comercial Santafé este año?
El tapete está compuesto por 220.000 flores naturales en tonos fucsia, morado, amarillo, rojo, naranja y blanco, acompañadas de 27.000 plantas distribuidas en 1.000 metros cuadrados. Las flores principales son petunias y marigold, traídas del Oriente antioqueño por ser las más resistentes para este tipo de instalación.

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