Sting fue demandado por sus excompañeros de The Police, ¿qué pasó?

El cantante Sting fue demandado por sus antiguos compañeros de la banda The Police, que le reclaman millones de euros por derechos de autor, según informó el periódico The Sun. Lea aquí: Día Mundial del Rock: ¿por qué se celebra el 13 de julio? Sting, de 73 años, recibió una orden del Tribunal Superior de Londres emitida por el guitarrista Andy Summers y el baterista Stewart Copeland. Los miembros de The Police presentaron su reclamación por daños y perjuicios “sustanciales” tras años de disputas legales.

“Esto se venía gestando desde hacía tiempo. Los abogados intentaron repetidamente llegar a un acuerdo extrajudicial, pero llegaron a un punto muerto”, comentó una fuente al medio británico. Siga leyendo: The Beatles, reunidos para una “última” canción gracias a la IA Tanto Summers como Copeland aseguran que les deben millones en regalías perdidas. La batalla legal ha sido registrada en el Tribunal Superior de Londres bajo el título “contratos y acuerdos comerciales generales”. Sting aparece como demandado junto con su empresa, Magnetic Publishing Limited.