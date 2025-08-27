Sting fue demandado por sus excompañeros de The Police, ¿qué pasó?

El cantante Sting fue demandado por sus antiguos compañeros de la banda The Police, que le reclaman millones de euros por derechos de autor, según informó el periódico The Sun.
Lea aquí: Día Mundial del Rock: ¿por qué se celebra el 13 de julio?
Sting, de 73 años, recibió una orden del Tribunal Superior de Londres emitida por el guitarrista Andy Summers y el baterista Stewart Copeland. Los miembros de The Police presentaron su reclamación por daños y perjuicios “sustanciales” tras años de disputas legales.