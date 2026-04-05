x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Sr. Pablo celebra diez años de carrera en el rap con Salió el Sol

El rapero tiene tres discos y tres eps. En Salió el Sol colaboró con Pezcatore. Su música se ha abierto a otras influencias sonoras.

  • En estos 10 primeros años de carrera Sr. Pablo lanzó tres discos Aspectos (2016), PABLO (2021) y REFLEJOS (2025). Con Salió el Sol celebra una década de vida musical FOTO CORTESÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ VÉLEZ.
    En estos 10 primeros años de carrera Sr. Pablo lanzó tres discos Aspectos (2016), PABLO (2021) y REFLEJOS (2025). Con Salió el Sol celebra una década de vida musical FOTO CORTESÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ VÉLEZ.
Sara Kapkin
Sara Kapkin

Tendencias

hace 7 horas
bookmark

A mediados de marzo, el rapero paisa Sr. Pablo lanzó Salió el Sol, un EP en colaboración con Pezcatore, del dúo bogotano Rap Bang Club. Un trabajo de apenas cuatro canciones con el que Pablo no sólo empieza la celebración de una década de carrera, sino que da cuenta del proceso de exploración sonora en el que esta inmerso hace un par de años.

Siga leyendo: El juego del rap en palabras de Oblivion´s Mighty Trash: el rapero paisa habla sobre su más reciente álbum

–Yo siempre he tenido una inquietud por esa raíz latente del campo, de mi familia campesina. Yo nací en Medellín, pero antes de caminar ya montaba a caballo, yo vengo de esa mezcla entre el barrio y la montaña, el campo y la ciudad –dice Pablo.

En esa búsqueda, su pasó por México, hace un par de años fue fundamental. Allá conoció el fervor con el que muchos méxicanos escuchan cumbia, y puso ese sonido como brújula. Lo que siguió fue una colaboración con Los Corraleros de Majagual.

Pero ese viaje a México también fue el principio de este nuevo EP. Allá escribió la primera canción, Química, que marca otro rumbo dentro de esa exploración sonora, y que fue trabajando, en gran parte con Dj Coby, en San Andrés.

Sale el Sol es un trabajo que se construyó entre Medellín, Bogotá, México y San Andrés. Pablo quiso conectar el rap con los sonidos que fue encontrando, dibujarse ahí, que se vea el barrio y el campo, que se vea él.

–A todos los lugares donde el rap ha llegado hace eso, se mezcla el bounce del género con la cultura local, las músicas, la sonoridad, el lenguaje. Eso es lo que históricamente ha pasado con el rap. Por eso el rap es la música más escuchada en el mundo, porque el rap no inventó nada, sino que reinventó todo– dice Pablo.

Sale el Sol es el principio de un nuevo ciclo. Este EP abre una nueva década para Pablo en la música en la que no quiere estar atado a nada, a nigún género en específico, tampoco quiere hacer lo que marcan las tendencias, lo que se supone que funciona, quiere darle rienda suelta a su creatividad, pero a la mísma vez hacer que funcione, que la música sea un trabajo estable. Quiere conciliar lo uno con lo otro y ese es quizás el reto más complejo.

Lea aquí: Niyireth Alarcón, la voz grande de las músicas andinas colombianas

–Yo soy independiente, me tengo que estar moviendo. No tengo un sello que me diga, este es el plan, este es el presupuesto. Yo tengo que alborotar el avispero. Sale el Sol me parecía una manera contundente de inicar el año y este nuevo ciclo porque a mí no me ha tocado fácil, pero todo lo que me pasó me enseñó algo y me hizo la persona que soy. Siempre sale el sol– dice.

Los planes ya están listos. Ya lanzó este primer EP, en el que había empezado a trabajar desde 2022. En sus planes está el estreno de una nueva canción en mayo, un nuevo EP al lado del rapero y productor Thomas Parr, varias colaboraciones en producciones de otros artistas y espera cerrar el año con un nuevo álbum en el que se consolide esa búsqueda sonora que va de la cumbia al rap, de la montaña al barrio, al son de Sr. Pablo.

Temas recomendados

Cultura
Música
Rap
Colombia
Antioquia
Medellín
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida