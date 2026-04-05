Sr. Pablo celebra diez años de carrera en el rap con Salió el Sol

A mediados de marzo, el rapero paisa Sr. Pablo lanzó Salió el Sol, un EP en colaboración con Pezcatore, del dúo bogotano Rap Bang Club. Un trabajo de apenas cuatro canciones con el que Pablo no sólo empieza la celebración de una década de carrera, sino que da cuenta del proceso de exploración sonora en el que esta inmerso hace un par de años.

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–Yo siempre he tenido una inquietud por esa raíz latente del campo, de mi familia campesina. Yo nací en Medellín, pero antes de caminar ya montaba a caballo, yo vengo de esa mezcla entre el barrio y la montaña, el campo y la ciudad –dice Pablo.

En esa búsqueda, su pasó por México, hace un par de años fue fundamental. Allá conoció el fervor con el que muchos méxicanos escuchan cumbia, y puso ese sonido como brújula. Lo que siguió fue una colaboración con Los Corraleros de Majagual.

Pero ese viaje a México también fue el principio de este nuevo EP. Allá escribió la primera canción, Química, que marca otro rumbo dentro de esa exploración sonora, y que fue trabajando, en gran parte con Dj Coby, en San Andrés.

Sale el Sol es un trabajo que se construyó entre Medellín, Bogotá, México y San Andrés. Pablo quiso conectar el rap con los sonidos que fue encontrando, dibujarse ahí, que se vea el barrio y el campo, que se vea él.