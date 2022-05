Silvestre estrena canción junto a su hijo Monaco

Jaime Horacio Arango D.

Aunque no es la primera vez que trabajan juntos, ya habían hecho un par de videos, sí es la primera ocasión que Silvestre Dangond y su hijo El Monaco graban una canción juntos. No tenemos la culpa es el título del tema conjunto, que paradójicamente no es un vallenato, sino una fusión tropical urbana. “Él pidió acompañarme un día al estudio, a verme trabajar, estábamos con Andrés Castro escribiendo la canción y Monaco comenzó a meter la cuchara y terminó escribiendo la canción con nosotros. Ya te puedes imaginar cómo nos sentimos, porque la verdad fue que nunca planeamos escribir una canción juntos”, comentó Silvestre Dangond, en entrevista con EL COLOMBIANO, donde adelantó que si próximo álbum (que saldrá en octubre), en el que estará esta nueva canción no será de vallenatos ni de folklore. “No es primera vez que hago fusiones, vengo hace muchos años haciéndolo. La verdad es que navegando fuera el vallenato me he sentido muy bien apoyado, me he sentido muy bien correspondido por todos mis seguidores, que siempre han respaldado las canciones que he hecho y esta vez no es la excepción”, habló el artista de 41 años, nacido en Urumita, en La Guajira. Publicidad

Monaco Sobre el trabajo musical de su hija valora su voz y el sello personal que le ha sabido dar a la misma. “Nunca he tomado distancia frente a esta decisión que él tomó en la música, más bien tomé la vocería de hablarle y decirle las cosas claras de entrada, más que dar consejos es mejor dar ejemplo, y él sabe que no me tocó fácil, sabe todos los tropiezos he tenido, conoce tanto lo bueno como lo malo, es un muchacho muy maduro”, declara Silvestre acerca del camino que su hijo tomó Publicidad Sobre el trabajo conjunto dice que fácil, en especial porque tienen gustos parecidos y a la hora de tomar decisiones casi siempre coinciden