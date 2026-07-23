Conozca al silletero marioneta más grande del país: mide seis metros

Esta marioneta, por ahora, no tiene nombre propio, pero sí se mueve. Mide seis metros de altura, pesa 140 kilos y representa a un silletero antioqueño. Se trata de la marioneta gigante que desde hoy se puede visitar en el centro comercial Los Molinos, en el cuarto piso, a propósito de la Feria de las Flores. “Estará ubicado en Plaza Bosque, en el cuarto piso, y lo completa todo lo que hay alrededor. Es el silletero marioneta más grande de Colombia que a su vez está acompañado con su guitarra, –un elemento típico antioqueño– y obviamente una silleta elaborada por los silleteros de Santa Elena, concretamente de la familia Atehortúa, que se le midieron a hacer una silleta de 4 metros de diámetro con 20 variedades de flores”, nos cuenta Clara Heredia Viana, gerente de Los Molinos.

Así luce el silletero marioneta que se expondrá hasta el 17 de agosto en el centro comercial Los Molinos. FOTO Julio C. Herrera

Cómo funciona la marioneta de Los Molinos

Este gigante personaje fue construido en alianza con la corporación cultural la Tartana y La Montaña Que Piensa. Gustavo Campos, el director de estas fundaciones, nos explica que el trabajo de esta marioneta se demoró cerca de tres meses: “La movilidad se la generamos a partir de rodamientos, con una aplicación básica mecánica. Está hecha también en fibra de vidrio, telas, hierros y sobre todo mucha imaginación y mucho amor”. El silletero –gracias a dos personas que manejan las cuerdas– mueve la cabeza, los brazos, las piernas y la cintura. “Muy próximamente va a mover los ojos y la boca porque ya andamos trabajando en el desarrollo de eso con animatrónica. Estamos en la exploración y la investigación que venimos desarrollando como taller”, añadió Gustavo. Puede leer: Feria de las Flores 2026: conozca la programación musical gratuita y de pago en Medellín “Este montaje artístico, único en la ciudad por su formato y dimensiones, fue diseñado y construido por talento local del sur de Medellín y del corregimiento de San Antonio de Prado para rendir homenaje al legado silletero y destacar el talento de artistas y artesanos de la ciudad”, precisaron desde Los Molinos. Gustavo detalla que fueron en total siete personas trabajando en este silletero marioneta, “hubo un director principal, un creativo de la ciudad de Medellín, de San Antonio de Prado. Aprovecho la ocasión para agradecerle a Óscar Arango, el maestro artista plástico y bueno, también está Sebastián Ortiz, Emilio, un grupo de personas que posibilita que nazcan estos gigantes”.

Sobre la ropa aclaró que fueron varios metros de tela para construir su atuendo bien silletero y en especial el carriel fue hecho por expertos en el tema: “Este específicamente lo hizo un fabricante de carriles de acá de la ciudad y bueno, fueron muchos artesanos trabajando en la marioneta para que cobre vida y más si son de un silletero”, dijo.

La silleta, también gigante

Esta marioneta está acompañada de una silleta comercial hecha especialmente para la ocasión. Fue elaborada por más de diez integrantes de la reconocida familia Atehortúa, de la Corporación de Silleteros de Santa Elena, quienes emplearon más de veinte variedades de flores para crear una pieza monumental que exalta el trabajo colectivo y la tradición de las familias silleteras de Antioquia. “Con esta silleta queremos celebrar también la grandeza silletera, la familia Atehortúa se retó para crear esta gigante muestra”, confirmó Clara quien reiteró que no podían presentar un silletero sin su silleta. Le puede interesar: Así puede ganarse un pase doble para el Súper Concierto de la Feria de las Flores 2026 con EL COLOMBIANO La guitarra, el silletero marioneta y la silleta gigante adornarán este espacio que estará abierto desde el 23 de julio al 17 de agosto. “Será un escenario donde el arte, la cultura y las tradiciones populares serán el eje de una programación gratuita diseñada para que habitantes de Medellín y visitantes vivan de cerca la esencia de la Feria de las Flores y el legado de los silleteros, declarados Patrimonio Cultural de la Nación”, precisaron desde Los Molinos.

Si usted va y visita al silletero gigante podrá también tener una experiencia que se complementa con una feria gastronómica de sabores tradicionales, emprendimientos antioqueños, espacios inspirados en las aves colombianas y una agenda cultural permanente que reunirá música, teatro, trovas y personajes típicos. Si quiere visitar a este silletero en marioneta lo puede hacer de 12:00 m. a 8:00 p. m. y nos recuerdan desde Los Molinos que todas las actividades son de ingreso gratuito.