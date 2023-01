“Es un proyecto que nació hace muchos años, cuando estaba estudiando actuación en Estados Unidos y me surgió la idea de contar la vida de mi padre, de conectarme con él, de conocerlo desde una película. Cuando uno descubre la historia de Pepe Cáceres se da cuenta de que se merecería esta película”.

Sebastián apenas tenía dos años el día (20 de julio de 1987) que un del toro llamado “Monín” embistió a Pepe y le produjo lesiones graves de las que no se pudo recuperar hasta su deceso el 16 de agosto en Bogotá.

¿Qué tan cerca estuvo usted de volverse torero?

“Algunos dirán que no tan cerca, pero para mí estuvo muy cerca, hubo un momento en mi vida en el que me obsesioné mucho con el tema, justo en la investigación de la película, y hubo un momento en el que dije que quería ser torero y dejé todo de lado para enfocarme en eso.

Yo soy como mi papá que se aventuraba en proyectos antes de pensar en las consecuencias, pero ya en España después de varios meses de estar entrenando me di cuenta de que aunque el toreo me parece fascinante no era lo mío y regresé a la actuación.

Fue un paso que me sirvió mucho para el personaje, ya que lo pude hacer de una forma más creíble”.

¿Qué proyectos vienen este año, además de la película?

“Mi pasión es aprender y ahora que dirigí la película me di cuenta de que es algo que quiero seguir haciendo por el resto de mi vida, me encanta el cine, así que lo quiero seguir haciendo. Ahora tengo toda la energía en la que gente vea la película, para que tenga el alcance que se merece”.