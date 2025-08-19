Envigado, como visitante, reta este martes a Santa Fe, actual campeón de la Liga

Dicen que, más allá del resultado, lo importante en la vida es dar batalla. El Envigado de Andrés Orozco ha hecho un buen inicio en el torneo Clausura, en el que busca, en contra de la lógica, mantenerse en la primera división para 2026.

Los naranjas son, junto a Unión Magdalena, los principales candidatos a descender.

Los samarios se ubican en el último puesto de la tabla de descenso, con 16 puntos – nada salvará a este elenco de irse a la B– , mientras que los antioqueños aparecen penúltimos, con 89 unidades. El equipo del sur del Valle de Aburrá tiene una diferencia de 19 puntos con Boyacá Chicó, que es tercero en el listado para bajar de categoría, con 108 unidades (en esta tabla, el que menos puntos tiene más se acerca al descenso).

Eso complica “un poco” la permanencia en primera de los antioqueños, que por un momento parecieron resignarse a ir a la B. Por lo menos así se interpretó la venta de Daniel Arcila y Luis Ángel Díaz, dos de sus grandes figuras jóvenes. Sin embargo, el equipo naranja viene teniendo un buen rendimiento en la Liga. De los seis partidos que ha disputado, solo perdió uno. Fue en la primera jornada, cuando cayó 0-1 con Fortaleza en su casa.

Después de eso, acumulan tres empates (0-0 ante Cali, 1-1 con Equidad, 1-1 ante Junior) y dos victorias (3-4 frente al DIM y 0-1 contra Pasto).

El duelo ante los nariñenses fue su última salida. La victoria llegó, de nuevo, como visitante. Fuera de su casa, la “Cantera de Héroes” tiene un rendimiento del 100 %: sus dos triunfos del semestre, que lo tienen peleando por meterse en los ocho, los consiguió jugando a domicilio.