x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Envigado, como visitante, reta este martes a Santa Fe, actual campeón de la Liga

El Naranja ha ganado los dos partidos disputados fuera de casa en lo que va de la Liga y este martes a las 7:30 p.m. busca defender ese rendimiento ante el elenco bogotano.

  • El técnico antioqueño Andrés Orozco, de 46 años, ha logrado crear una idea de juego eficiente con el Envigado durante el segundo semestre de 2025. Ha estado vinculado a la cantera del club. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
    El técnico antioqueño Andrés Orozco, de 46 años, ha logrado crear una idea de juego eficiente con el Envigado durante el segundo semestre de 2025. Ha estado vinculado a la cantera del club. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 7 horas
bookmark

Dicen que, más allá del resultado, lo importante en la vida es dar batalla. El Envigado de Andrés Orozco ha hecho un buen inicio en el torneo Clausura, en el que busca, en contra de la lógica, mantenerse en la primera división para 2026.

Los naranjas son, junto a Unión Magdalena, los principales candidatos a descender.

Los samarios se ubican en el último puesto de la tabla de descenso, con 16 puntos – nada salvará a este elenco de irse a la B– , mientras que los antioqueños aparecen penúltimos, con 89 unidades. El equipo del sur del Valle de Aburrá tiene una diferencia de 19 puntos con Boyacá Chicó, que es tercero en el listado para bajar de categoría, con 108 unidades (en esta tabla, el que menos puntos tiene más se acerca al descenso).

Lea: Video | ¿El nuevo James? Daniel Arcila suplió ausencia del “10” y anotó su primer gol con León de México

Eso complica “un poco” la permanencia en primera de los antioqueños, que por un momento parecieron resignarse a ir a la B. Por lo menos así se interpretó la venta de Daniel Arcila y Luis Ángel Díaz, dos de sus grandes figuras jóvenes. Sin embargo, el equipo naranja viene teniendo un buen rendimiento en la Liga. De los seis partidos que ha disputado, solo perdió uno. Fue en la primera jornada, cuando cayó 0-1 con Fortaleza en su casa.

Le puede interesar: Luis Ángel Díaz, otro canterano de Envigado que coge vuelo, va al Newell’s Old Boys

Después de eso, acumulan tres empates (0-0 ante Cali, 1-1 con Equidad, 1-1 ante Junior) y dos victorias (3-4 frente al DIM y 0-1 contra Pasto).

El duelo ante los nariñenses fue su última salida. La victoria llegó, de nuevo, como visitante. Fuera de su casa, la “Cantera de Héroes” tiene un rendimiento del 100 %: sus dos triunfos del semestre, que lo tienen peleando por meterse en los ocho, los consiguió jugando a domicilio.

En el club naranja esperan que esa tendencia se mantenga este martes, cuando enfrenten en El Campín a Santa Fe en el cierre de la séptima jornada.

El encuentro iniciará a las 7:30 p. m. y será el último de esta fecha, que empezó el pasado miércoles 13 de agosto.

Otros resultados de la fecha En el resto de la jornada se puede destacar la victoria 3-1 del Cali ante Unión, así como el triunfo 2-1 del Pereira frente al América. Equidad logró un triunfo 2-1 sobre Llaneros en la capital del país, mientras que Águilas derrotó 2-0 al Chicó en el Alberto Grisales de Rionegro, en el oriente de Antioquia.

Tolima venció 3-1 a Millonarios, mientras que Junior venció, con penaltis polémicos, 2-1 al Bucaramanga.

Temas recomendados

Deportes
Fútbol
Equipos de fútbol
Independiente Santa Fe
Envigado F. C.
Colombia
Bogotá
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Liga Betplay

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida