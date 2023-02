Ryan Castro, el cantante del ghetto, aprovechó su paso por Bogotá para visitar a los alumnos del Colegio Mixto Ciudadanos del Futuro. En medio de su visita, además de entonar sus canciones, aprovechó para entregar útiles escolares y recomendaciones de lectura.

“Normalmente los jóvenes de los colegios no ven a su artista favorito. Entonces me parece importante traerles el mensaje en persona de que ‘un Ghetto Star nunca deja de soñar’. Crecí en un colegio humilde de Medellín y cuando estudiaba no tenía los recursos y, que le regalen a uno un cuaderno, es muy bonito”, dijo el cantante del ghetto.

Lea más: ¡Emotiva causa! Ryan Castro regresó al colegio en el que pasó toda su juventud

El artista paisa compartió sus canciones con los alumnos del centro educativo y les regaló un libro para fomentar la lectura entre jóvenes.

Publicidad

“Les quise regalar El Principito porque quiero dejarles el mensaje de que la vida adulta no nos puede arrebatar los sueños que se tienen desde niño. Obviamente, cuando crecemos tenemos responsabilidades y debes ayudar a tu mamá, pero el sueño que se tiene desde niño debe seguir siendo cultivado”, señaló Castro, después de compartir con los alumnos.

Esta iniciativa se convirtió en una causa del cantante de Jordan. El pasado 26 de enero visitó el colegio en el que pasó su adolescencia, la Institución Educativa Diego Echavarría Misas, en el barrio Pedregal de Medellín. Allí compartió con los alumnos y les entregó el kit escolar.

En la noche de este viernes 3 de febrero, el reguetonero aprovechó para compartir con sus fanáticos en una discoteca de Bogotá. Allí cantó todos sus éxitos de manera gratuita y aprovechó para “perrear” hasta la madrugada.