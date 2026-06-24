Nación Sub, el “santo grial” del rap montañero llega a plataformas

Cuando se habla del rap de Medellín, se habla poco de Rulaz Plazco, pero él es un pilar fundamental. Mucho de lo que escuchamos hoy empezó con él. Rulaz hizo canciones, discos, montó grupos, produjo música para otros, hizo fiestas, festivales, tuvo programas en radio, acercó el rap a la industria y a otros géneros, y desarrolló un estilo particularmente montañero, con sonidos y jerga propia. Hizo de todo, pero lo hizo hace tanto tiempo –antes del internet y las plataformas–, que muchos no se acuerdan.
Le puede interesar: El Arkeólogo: la música como una brújula para la vida
De ahí surgió la idea de remasterizar su primer disco, Nación Sub, y subirlo completo a plataformas, pues hasta ahora lo que se podía encontrar estaba por ahí desperdigado, como en una especie de naufragio en el océano de internet.
Nación Sub es ‘el Santo Grial’ del rap local, así lo define Gambeta, de Alcolirykoz, y es uno de los archivos más valiosos. El disco, que incluye colaboraciones con Tribu Omerta, Duba, Violent, Kuska y la Zorra, entre otros, da cuenta de la recursividad de Rulaz, de su inquietud por desarrollar un sonido propio, de su paciencia, también, porque fue un trabajo lento, que Rulaz armó poco a poco, como podía, a lo largo de los años 90, hasta lanzarlo, por fin, en 1999, en formato CD.
–La remasterización surgió por sugerencia de Gambeta. Estuvimos hablando en varios eventos a los que ellos me invitaron. Él me dijo que por qué no lo remasterizábamos y lo lanzábamos. Yo lo pensaba subir así tal cual, con su sonido original, pero nos tiramos a seguir la idea del compadre. Unimos poderes, lo hicimos real y estamos muy contentos, porque ese mismo día que lo lanzamos tuvo un montón de visualizaciones, likes y buenos comentarios. Esto fue algo que yo hice con las uñas, fue muy difícil; entonces verlo otra vez flotando y que la gente tenga buenos comentarios y le traiga buenos recuerdos de esa época es muy bacano –dice Rulaz, por teléfono desde Santa Marta, donde está radicado desde hace un par de años.