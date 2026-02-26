Centenario de Rocío Vélez de Piedrahíta: madre, novelista y cronista, una voz clave de la literatura colombiana

Ante todo, Rocío Vélez de Piedrahíta era una madre de familia, un ama de casa que también fue escritora y música, pero quien nunca sintió que era famosa o una escritora popular. “Era una mamá que publicaba libros”, dice su hija Carmen Piedrahíta Vélez quien añade que ella se dio cuenta de que su mamá era escritora cuando llegaba del colegio y la veía –en el pequeño escritorio de la biblioteca de su casa– tecleando en su máquina de escribir, pero se dio cuenta de que era una autora importante tras la publicación del libro Terrateniente (finalista del Premio Nadal de novela en 1978, considerado el premio más antiguo de España reservado a los mejores autores que escriben en español ).
Y estamos hablando del legado de Rocío Vélez de Piedrahíta porque este año se celebra el centenario de esta escritora antioqueña nacida en 1926. Su hija aclara que no es el 27 de febrero, tal y como aparece en algunas biografías digitales, sino el 5 de noviembre, según su cédula.
Rocío Vélez es uno de los nombres que rescató del olvido la Universidad Eafit cuando años atrás, su editorial, con Claudia Ivonne Giraldo a la cabeza, la incluyó en una colección de Bibliotecas de autor. Ella representaba una de las voces femeninas más importantes de la literatura local y la idea era condensar su obra que estaba dispersa por muchas partes.
Para Juan Luis Mejía Arango, abogado, escritor, académico, exministro de Cultura y exrector de la Universidad Eafit, a la obra de Rocío Vélez le faltaba más reconocimiento y por eso, “por iniciativa de Claudia Ivonne se quería recoger la obra de autores importantísimos antioqueños que no tuvieron mucho eco en las editoriales comerciales y para evitar que esos escritores quedaran en el olvido fue que Claudia propuso esas colecciones, primero con Mario Escobar y luego con Rocío Vélez de Piedrahíta”.
Por esto, la familia está profundamente agradecida con la Universidad Eafit, porque no dejaron que la olvidaran, “la valoraron, la tuvieron en cuenta y dejaron que su obra estuviera viva, inclusive cuando estaba bien, ya mayor, pero ella se daba cuenta, le hicieron un homenaje, eso yo lo agradezco mucho”, detalla Carmen.