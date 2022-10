Esta tendencia “para mí es súper importante. TikTok ha contribuido a mi éxito porque he visto muchos videos que recomiendan mis libros”, asegura Sarah Sprinz, autora del libro“Dunbridge Academy”, ambientado en un internado de Escocia.

El impacto de TikTok en la venta de libros

El escritor suizo Joël Dicker dice que los autores “deben estar en todos los canales que permiten leer y hacer leer”. Él escribió el libro “La verdad sobre el caso Harry Quebert”.

Según TikTok, #BookTok acumula más de 84.000 millones de visitas.

La etiqueta se ha convertido en “un lugar donde se recomiendan libros y para descubrir nuevas obras que sean del interés de la persona, pero también donde se comparten críticas o se explota la cultura fan”, explica Tobias Henning, responsable de TikTok en Alemania, Europa occidental y oriental.

Ese fenómeno “tiene un verdadero impacto en las ventas de libros en el mundo”, precisa Henning.

Un ejemplo es “Romper el círculo” (It ends with us, en inglés), que es un libro de autoficción romántica escrito por la estadounidense Colleen Hoover y vio sus ventas mulpliticarse exponencialmente tras ser discutido por la comunidad de TikTok.